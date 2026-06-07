Eriksen vuelve a desplomarse en un terreno de juego

Momentos de máxima tensión se vivieron durante el amistoso internacional entre Dinamarca y Ucrania luego de que Christian Eriksen sufriera una emergencia médica en pleno partido. Cuando se disputaba aproximadamente el minuto 63 del encuentro, el mediocampista danés cayó repentinamente sobre el césped, provocando una inmediata reacción de sus compañeros, rivales y cuerpo arbitral. La escena silenció por completo al estadio y encendió las alarmas en todo el mundo del fútbol.
Los jugadores de ambas selecciones solicitaron de inmediato la asistencia médica, mientras el compromiso quedaba detenido. Durante varios minutos, la atención estuvo centrada exclusivamente en la salud del futbolista, dejando el resultado del amistoso completamente en segundo plano. La preocupación fue evidente en los rostros de quienes presenciaban la situación, especialmente por los antecedentes que acompañan al experimentado volante danés.
Eriksen está fuera de peligro, según los primeros reportes
Las imágenes recordaron inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa 2021, cuando Eriksen sufrió un paro cardíaco en el partido entre Dinamarca y Finlandia disputado en Copenhague. En aquella ocasión, el futbolista se desplomó sobre el terreno de juego cerca del final de la primera mitad y tuvo que ser reanimado mediante maniobras de resucitación cardiopulmonar antes de ser trasladado a un hospital. Aquel episodio conmocionó al deporte mundial y marcó un antes y un después en la carrera del jugador, quien posteriormente recibió un desfibrilador cardioversor implantable para continuar con su actividad profesional.
Tras recibir atención médica en el duelo frente a Ucrania, Eriksen fue retirado del campo para continuar siendo evaluado por los especialistas. Ante el impacto emocional que generó el incidente, las autoridades del encuentro analizaron la situación junto con ambas delegaciones y finalmente decidieron dar por terminado el amistoso de manera anticipada. La determinación fue aceptada tanto por Dinamarca como por Ucrania, entendiendo que no existían las condiciones necesarias para continuar disputando un partido de preparación mundialista.
Algunos minutos después llegaron noticias tranquilizadoras desde el estadio. Integrantes del personal médico y representantes vinculados a la organización confirmaron que Eriksen se encontraba consciente y estable mientras era atendido. No obstante, el futbolista será sometido a diversos exámenes durante las próximas horas para determinar con exactitud qué provocó el episodio y descartar cualquier complicación adicional. Por ahora, la prioridad absoluta será monitorear su evolución y garantizar su bienestar antes de tomar cualquier decisión relacionada con su futuro deportivo.