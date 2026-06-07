Melina Birk Regresa a Concursos de Belleza con nuevo Look

La guatemalteca Melina Birk está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera dentro de los certámenes de belleza. Luego de haber formado parte de Miss Universe Guatemala 2024, la representante decidió regresar a la competencia nacional con más experiencia.
Asimismo, ahora llega con más determinación y una imagen que ha dejado sin palabras a sus seguidores. La joven forma parte de las candidatas oficiales del Miss Guatemala Contest 2026, un evento que reunirá a algunas de las mujeres más destacadas del país en busca de una de las coronas nacionales.
Desde que fue presentada oficialmente, Melina no ha dejado de generar comentarios positivos en redes sociales, donde muchos consideran que atraviesa uno de sus mejores momentos. La joven Melina Birk es una modelo profesional, influencer y mercadóloga originaria de Guatemala.
Además, destaca por su preparación académica y dominio de varios idiomas, ya que habla español, inglés y alemán. También ha trabajado como traductora y creadora de contenido digital, construyendo una sólida comunidad de seguidores en redes sociales.
Más de Melina Birk
La guatemalteca ganó notoriedad nacional cuando participó en Miss Universe Guatemala 2024 representando a Sacatepéquez. Aunque en aquella ocasión no logró avanzar hasta las últimas etapas del concurso, se convirtió en una de las candidatas más comentadas y favoritas del público.
Ahora, con una imagen renovada, mayor experiencia y una evidente determinación, Melina Birk busca escribir un nuevo capítulo en su historia dentro de los certámenes de belleza. Una vez más, la joven ha dejando en claro que está dispuesta a luchar hasta el último momento por la corona de Miss Guatemala Contest 2026.
Actualmente, acumula más de 32 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en donde se ha dedicado a compartir su día a día. La joven ha logrado convertirse en embajadora e imagen de varias marcas, gracias a su belleza y su simpatía.