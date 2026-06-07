 Josy Esteban y Deanna Melillo presentan a las 'gemelas'
Farándula

"Estoy en shock": Josy Esteban y Deanna Melillo presentan a las "gemelas" que dejaron sin palabras

La pareja de influencers guatemaltecos sorprendió a sus seguidores con un video que rápidamente se convirtió en tendencia.

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Josy Esteban y Deanna Melillo , Josy Esteban y Deanna Melillo
Josy Esteban y Deanna Melillo / FOTO: Josy Esteban y Deanna Melillo
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Josy Esteban y Deanna Melillo volvieron a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por una razón que derritió el corazón de sus miles de seguidores.  La popular pareja de generadores de contenido de Guatemala compartió un video que rápidamente se viralizó.

En el clip, la famosa pareja aparecen presumiendo a dos niñas que, a simple vista, parecen gemelas.  El clip llegó acompañado de la leyenda "Estoy en shock", y no es para menos.

En el video, tanto la hija de la pareja, Nasa, como otra pequeña aparecen con el mismo atuendo, lo que las hacía ver prácticamente idénticas.  El parecido físico entre ambas niñas era tan llamativo que los seguidores de Josy y Deanna no tardaron en reaccionar con sorpresa y ternura.

Los comentarios no se hicieron esperar: los fanáticos destacaron que las pequeñas eran casi iguales y que el momento era demasiado tierno para no compartirlo. Josy Esteban Chigua Canales es un abogado, cantante y creador de contenido guatemalteco con una significativa presencia en TikTok e Instagram, donde comparte momentos personales, celebraciones familiares y experiencias culinarias.

Más de Josy y Deanna

Juntos, se han convertido en una de las parejas de influencers más seguidas del país, conectando con una audiencia amplia gracias a su contenido cercano y entretenido.  Deanna Melillo es una creadora de contenido y modelo que alcanzó notoriedad al coronarse Miss USA Latina en 2021 y participar en el certamen Miss Guatemala Latina representando a Guatemala-USA.

Con formación en el mundo del maquillaje profesional y el entretenimiento digital, ha consolidado una fuerte presencia en redes sociales.

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La pareja ha sido reconocida en la industria del contenido digital en Guatemala y juntos obtuvieron el premio a "Mejor Influencer Lifestyle" de los Chapin Awards.  Josy y Deanna llevan varios años juntos y comparten una hija. En 2024, Josy aprovechó un viaje familiar por Europa para pedirle matrimonio a Deanna en los Alpes Suizos, en una pedida de mano que también se volvió viral entre sus seguidores.

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