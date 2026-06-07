 Adria Arjona Impacta con su Nueva y Musculosa Figura
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Adria Arjona sorprende al mostrar su nueva y musculosa figura

Adria Arjona volvió a robarse todas las miradas en redes sociales al compartir una fotografía en la que presume su espectacular figura y sus marcados músculos.

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Adria Arjona, Instagram
Adria Arjona / FOTO: Instagram
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La actriz Adria Arjona volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir una fotografía que dejó sin palabras a sus seguidores.  La hija de Ricardo Arjona sorprendió al presumir su trabajada figura, destacando especialmente la tonificación de sus brazos y músculos.

En la imagen, la reconocida actriz aparece luciendo un elegante atuendo negro que realza a la perfección su silueta. La fotografía rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios positivos, donde los usuarios destacaron no solo su belleza, sino también la disciplina que refleja su evidente condición física.

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Adria Arjona - Adria Arjona

"Espectacular", "Cada día más hermosa" y "Qué increíble forma física" fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.  Como suele ocurrir con cada una de sus apariciones en redes sociales, la actriz logró captar la atención de fanáticos de diferentes partes del mundo.

La famosa y hermosa actriz, Adria Arjona ha logrado construir una sólida carrera en Hollywood.  Nacida en Puerto Rico y criada entre México y Estados Unidos, la actriz se ha convertido en uno de los rostros latinos más destacados de la industria cinematográfica.  Entre sus proyectos más reconocidos figuran producciones como la serie Andor, del universo de Star Wars, así como las películas Hit Man, Morbius y Blink Twice.

Más de  Adria Arjona

Además de su éxito profesional, la actriz también ha estado bajo los reflectores por su relación sentimental con el actor Jason Momoa, famoso por interpretar a Aquaman.  La pareja confirmó públicamente su romance en 2024, luego de varios rumores que circulaban desde meses atrás.

Desde entonces, ambos han protagonizado diversas apariciones públicas que han generado gran interés mediático.  Incluso hicieron su debut oficial en la alfombra roja como pareja durante importantes eventos de la industria del entretenimiento, donde demostraron la buena química que existe entre ellos.

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De acuerdo con diversos medios internacionales, la relación entre Arjona y Momoa continúa fortaleciéndose, y ambos suelen apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales.

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