 Kandy Alden de Guatemala revela su figura tras cirugías
Farándula

La guatemalteca Kandy Alden muestra por primera vez su figura tras sus operaciones estéticas

La influencer guatemalteca compartió un video en bikini desde República Dominicana, donde disfruta de unas vacaciones junto a su hijo.

Compartir:
Kandy Alden, Kandy Alden
Kandy Alden / FOTO: Kandy Alden
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La creadora de contenido guatemalteca Kandy Alden volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales. Lo anterior, al compartir un video en el que presume por primera vez su figura tras someterse a varios procedimientos estéticos.

La influencer apareció luciendo un elegante bikini mientras disfruta de unas vacaciones en República Dominicana junto a su hijo, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. El clip, publicado en sus plataformas digitales, muestra a Kandy relajándose frente al mar y disfrutando de los paisajes caribeños.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el cambio físico que mostró la guatemalteca, quien recientemente había hablado sobre sus procedimientos estéticos y el proceso de recuperación que enfrentó. Los comentarios no tardaron en llegar. Decenas de usuarios destacaron su confianza, carisma y la espectacular figura que luce actualmente. Otros aprovecharon para felicitarla por compartir esta nueva etapa de su vida con total naturalidad.

Kandy Alden se ha convertido en una de las creadoras de contenido guatemaltecas más populares de los últimos años gracias a su cercanía con el público y a los videos que comparte sobre su día a día.  La joven ha logrado construir una sólida comunidad digital, especialmente en TikTok, donde acumula más de 700 mil seguidores.

Más de Kandy Alden

En sus perfiles suele publicar contenido relacionado con humor, experiencias personales, tendencias virales y reflexiones sobre diversos temas de la vida cotidiana. Su crecimiento en redes sociales le ha permitido conectar con miles de personas tanto dentro como fuera de Guatemala.

Además, en varias ocasiones ha compartido aspectos de su vida personal, incluyendo experiencias laborales y familiares, lo que ha fortalecido el vínculo con su audiencia.

El generador de contenido guatemalteco Abel Ixco sorprende con este anuncio

Abel Ixco sorprendió a sus seguidores al compartir un video con un importante anuncio en su carrera.

Durante las últimas semanas, Kandy también fue noticia luego de revelar que sufrió un accidente de tránsito en Guatemala, situación que preocupó a sus seguidores.  Afortunadamente, la influencer logró recuperarse y continuó con sus actividades habituales, incluyendo este reciente viaje al Caribe.

En Portada

MP mantiene en reserva información salarial de exfuncionariost
Nacionales

MP mantiene en reserva información salarial de exfuncionarios

10:39 AM, Jun 04
Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personalt
Nacionales

Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personal

12:04 PM, Jun 04
Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalizaciónt
Nacionales

Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalización

01:05 PM, Jun 04
Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta t
Deportes

Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta

02:30 PM, Jun 04
¿Video promocionado por Florentino Pérez fue creado por IA?t
Deportes

¿Video promocionado por Florentino Pérez fue creado por IA?

08:39 AM, Jun 04

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar