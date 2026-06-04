Kandy Alden de Guatemala revela su figura tras cirugías

La creadora de contenido guatemalteca Kandy Alden volvió a captar la atención de miles de usuarios en redes sociales. Lo anterior, al compartir un video en el que presume por primera vez su figura tras someterse a varios procedimientos estéticos.
La influencer apareció luciendo un elegante bikini mientras disfruta de unas vacaciones en República Dominicana junto a su hijo, desatando una ola de reacciones entre sus seguidores. El clip, publicado en sus plataformas digitales, muestra a Kandy relajándose frente al mar y disfrutando de los paisajes caribeños.
Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas fue el cambio físico que mostró la guatemalteca, quien recientemente había hablado sobre sus procedimientos estéticos y el proceso de recuperación que enfrentó. Los comentarios no tardaron en llegar. Decenas de usuarios destacaron su confianza, carisma y la espectacular figura que luce actualmente. Otros aprovecharon para felicitarla por compartir esta nueva etapa de su vida con total naturalidad.
Kandy Alden se ha convertido en una de las creadoras de contenido guatemaltecas más populares de los últimos años gracias a su cercanía con el público y a los videos que comparte sobre su día a día. La joven ha logrado construir una sólida comunidad digital, especialmente en TikTok, donde acumula más de 700 mil seguidores.
Más de Kandy Alden
En sus perfiles suele publicar contenido relacionado con humor, experiencias personales, tendencias virales y reflexiones sobre diversos temas de la vida cotidiana. Su crecimiento en redes sociales le ha permitido conectar con miles de personas tanto dentro como fuera de Guatemala.
Además, en varias ocasiones ha compartido aspectos de su vida personal, incluyendo experiencias laborales y familiares, lo que ha fortalecido el vínculo con su audiencia.
Durante las últimas semanas, Kandy también fue noticia luego de revelar que sufrió un accidente de tránsito en Guatemala, situación que preocupó a sus seguidores. Afortunadamente, la influencer logró recuperarse y continuó con sus actividades habituales, incluyendo este reciente viaje al Caribe.