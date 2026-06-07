Consternación causa el trágico deceso de Nataly los Ángeles

La comunidad de Amatitlán se volcó a las redes sociales para expresar su dolor, pesar y consternación por el trágico deceso de Nataly María de Los Ángeles Hernández, de apenas 14 años. La adolescente falleció frente a su residencia, aparentemente porque fue alcanzada por una bala pérdida, reportaron medios locales este fin de semana.
Las autoridades del Liceo Mixto San Juan expresaron su pesar, y recordaron a su estudiante como "una señorita inteligente, sensata y llena de ilusiones por vivir".
Su alegría, carisma y entusiasmo inspiraron a compañeros, motivándolos a disfrutar cada momento y a enfrentar la vida con una sonrisa. Siempre activa, participativa y amable, destacó por su nobleza y por la luz que irradiaba en cada espacio que compartía", destacaron.
La casa de estudios manifestó su profundo pesar y lamentó el trágico fallecimiento de su apreciada estudiante Nataly María de los Ángeles Hernández Flores. Declararon que, a su corta edad, "dejó una huella imborrable en la vida de quienes tuvimos el privilegio de conocerla".
"Hoy queda en nosotros la imagen de una persona amable, alegre y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Dejas en cada uno de tus compañeros, amigos, maestros y todos los Sanjuaneros que compartimos contigo una huella imposible de borrar, porque recibimos tu cariño genuino y bondad de ese corazón tan especial que Dios te regaló", lamentaron.
Piden fortaleza para la familia de Nataly
"Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, Carmen Roberta Flores Sazo, Juan Manuel Hernández Catalán, hermano y demás familia", expresó el centro de estudios. Asimismo, expresaron su deseo para que Dios abrace sus corazones, los consuele y fortalezca ante este dolor tan grande.
Querida Naty, tu recuerdo vivirá por siempre entre nosotros. Descansa en paz", manifestaron.
Los encargados de la casa de estudios citaron la Biblia, en la porción donde Jesús afirma: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá", según el evangelio de San Juan11:25-26.
Lloran la ausencia de Nataly
La Pastelería Ochoa, también se expresó "con dolor en el corazón".
"Sabemos que estás en un lugar mejor, tu noticia nos llena de lágrimas, una niña alegre, llena de sueños y metas por alcanzar", lamentaron.
"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, por el fallecimiento de la señorita Nataly María de Los Ángeles Hernández Flores, "Naty"; amiga, estudiante y soñadora... Dale señor, el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua", desearon.
Los hechos de la tragedia de Nataly
Varios medios locales coincidieron en señalar que Nataly se encontraba frente a su residencia, en lo que debió haber sido una mañana de rutina, pero una bala perdida la alcanzó, cegándole la vida. La tragedia ocurrió en la colonia El Rincón, municipio de Amatitlán.
Vecinos hicieron un llamado a las autoridades para investigar lo ocurrido, instando a que se haga justicia por la adolescente, de apenas 14 años de edad.
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