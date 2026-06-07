Los socios del Real Madrid deciden el futuro del club

El Real Madrid vive este domingo una jornada histórica con la celebración de sus primeras elecciones presidenciales en dos décadas. Los socios del club están llamados a las urnas para decidir si Florentino Pérez continuará al frente de la entidad durante los próximos cuatro años o si el empresario Enrique Riquelme se convertirá en el nuevo presidente. La votación supone un momento significativo para la institución, que no celebraba unos comicios con más de un candidato desde 2004.
Las 60 mesas electorales instaladas en la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, abrieron sus puertas a las 9:00 de la mañana y permanecerán operativas hasta las 20:00 horas. Cerca de 70.000 socios con derecho a voto pueden participar en esta elección, siempre que sean mayores de edad y cuenten con al menos un año de antigüedad como miembros de la entidad. A pesar de las dificultades de movilidad registradas en Madrid debido a diversos cortes de tráfico, la participación durante las primeras horas fue notable.
Los socios del Real Madrid eligen el futuro del club
Según informó el club, a las 13:00 horas ya habían ejercido su derecho al voto 12.651 socios, lo que representa un 16,82 % del censo electoral. La elevada afluencia ha sido uno de los aspectos más destacados de la jornada. Tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme acudieron a votar durante la mañana, acompañados por numerosos socios que siguieron de cerca sus respectivas intervenciones.
Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, fue uno de los primeros en depositar su papeleta. El dirigente busca ampliar un mandato que, dividido en dos etapas, acumula ya 24 años de gestión. Tras una primera presidencia entre 2000 y 2006, regresó al cargo en 2009 y desde entonces ha sido reelegido sin oposición. De lograr una nueva victoria, superaría el cuarto de siglo al frente de una de las instituciones deportivas más influyentes del mundo.
Por su parte, Enrique Riquelme afronta su primera candidatura presidencial con el lema "Legado y futuro". El empresario defendió la importancia de estas elecciones como una oportunidad para fortalecer la transparencia y la participación de los socios en la vida institucional del club. Tras emitir su voto, destacó el valor de que los madridistas puedan decidir directamente el rumbo de la entidad en una jornada que calificó como trascendental para el futuro del Real Madrid.
La campaña electoral ha estado marcada por el intenso intercambio de propuestas entre ambos candidatos, especialmente en el ámbito deportivo. Mientras Florentino Pérez ha prometido incorporar al técnico portugués José Mourinho y a los futbolistas Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, Riquelme ha planteado la llegada de Erling Haaland y Rodri Hernández, además de intentar convencer a Jürgen Klopp para dirigir al equipo. Una vez cerradas las urnas y contabilizados también los votos por correo, el Real Madrid conocerá quién liderará el club durante los próximos cuatro años.