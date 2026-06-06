El papa León XIV confiesa que es aficionado del Real Madrid

El papa León XIV sorprendió este sábado al revelar públicamente cuál es el equipo de fútbol de su preferencia. Durante el vuelo que le trasladó a España para iniciar una gira pastoral que se extenderá hasta el próximo día 12, el Santo Padre compartió un momento distendido con los periodistas que le acompañaban y reconoció su simpatía por el Real Madrid. Aunque recordó que la figura del pontífice debe representar a todos los aficionados, afirmó entre sonrisas: "El papa es de todos los equipos", aunque añadió que "Robert Francis Prevost es del Real Madrid".
La confesión despertó interés entre seguidores del fútbol y fieles de todo el mundo. El Real Madrid es considerado el club más exitoso y reconocido del planeta, con una trayectoria marcada por numerosos títulos nacionales e internacionales. Su influencia trasciende las fronteras de España y cuenta con millones de aficionados en todos los continentes, convirtiéndose en una de las instituciones deportivas más prestigiosas del mundo.
El papa visitará España en los próximos días
La relación entre León XIV y el club blanco no es completamente nueva. Tras la elección de Robert Francis Prevost como pontífice en mayo de 2025, el Real Madrid emitió un comunicado oficial para felicitarle. En el mensaje, la entidad expresó sus mejores deseos para el nuevo líder de la Iglesia católica y manifestó su confianza en que su pontificado contribuirá a fortalecer valores universales como la paz, la solidaridad, la fraternidad y la justicia en el mundo.
El actual pontífice sucede al papa Francisco, quien era un reconocido aficionado al fútbol y seguidor del club argentino San Lorenzo. León XIV también mantiene una estrecha relación con el deporte. Además de su interés por el fútbol, es un apasionado del tenis y del béisbol. Su prolongada estancia en Perú, país del que también posee la nacionalidad, contribuyó a fortalecer su afición por el balompié y su cercanía con la cultura deportiva latinoamericana.
La visita del Santo Padre a España incluirá varios encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad. Entre los actos más destacados figura una reunión multitudinaria programada en el estadio Santiago Bernabéu, escenario habitual de los partidos del Real Madrid.