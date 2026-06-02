La reflexión del papa León XIV antes del Mundial 2026

El pontífice instó a vivir el Mundial con valores de solidaridad y convivencia, recordando que el deporte debe ser "camino de paz y no de violencia".

A pocos días del inicio del Mundial, el papa León XIV hizo un llamado a reflexionar sobre los valores que representa el deporte, al destacar su capacidad para unir a las personas y fomentar la convivencia pacífica. El mensaje fue difundido este martes a través de un vídeo correspondiente a sus intenciones de oración para el mes de junio, dentro de la campaña "Reza con el papa", promovida por la Red Mundial de Oración del Papa.

En su intervención, el pontífice agradeció el papel que el deporte desempeña en la vida de millones de personas alrededor del mundo. "Te damos gracias por el don del deporte, por quienes glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo", expresó León XIV, quien además es reconocido por su afición a las actividades deportivas.

Imagen de archivo del papa León XIV - EFE/EPA/LUCA ZENNARO

El papa León XIV pide unidad en el deporte

El líder de la Iglesia católica aprovechó la cercanía de la cita mundialista para pedir que la práctica deportiva mantenga su esencia como herramienta de integración y respeto. "Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia", señaló el papa, subrayando la importancia de que la competencia se desarrolle dentro de un marco de convivencia y solidaridad.

Asimismo, León XIV destacó el poder del deporte como un lenguaje universal capaz de acercar culturas y fortalecer los lazos entre los pueblos. "Quienes practican, entrenan o animan descubran en el deporte un lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos, y siembra respeto, solidaridad y superación personal", afirmó.

Durante junio, la intención de oración del pontífice estará centrada en que el deporte continúe siendo un instrumento de paz y entendimiento en una época marcada por diversos desafíos sociales y culturales.

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