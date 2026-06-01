Postales de Aficionados en Mundiales: Lagrimas y Disfraces

Desde mariachis mexicanos hasta la marea naranja neerlandesa, las tribunas de las Copas del Mundo dejaron imágenes tan inolvidables como los propios partidos.

Cuando se habla de una Copa Mundial, la atención suele centrarse en los goles, las estrellas y los campeones. Sin embargo, existe otro protagonista que ha acompañado al torneo desde sus orígenes: los aficionados.

Las gradas mundialistas se han convertido en una enorme vitrina cultural donde cada país muestra parte de su identidad. Banderas, vestimentas tradicionales, canciones, rituales y expresiones de alegría o tristeza han construido algunas de las imágenes más emblemáticas en la historia del fútbol.

Para la FIFA, los aficionados son una pieza fundamental del espectáculo. De hecho, las galerías fotográficas oficiales de cada Mundial suelen dedicar espacios especiales a los seguidores que recorren miles de kilómetros para acompañar a sus selecciones.

Argentina: pasión desbordada

Los aficionados argentinos protagonizaron algunas de las imágenes más impresionantes de Catar 2022. Las celebraciones en Buenos Aires tras el título mundial reunieron a millones de personas y dejaron postales históricas.

Celebración masiva luego de que Argentina ganara el Mundial 2022. - FIFA

México: color y creatividad

Sombreros gigantes, máscaras de luchadores y mariachis hicieron que la afición mexicana se robara constantemente las cámaras en distintos Mundiales.

Afición de México en las Copas de la FIFA - EFE

Marruecos: orgullo histórico

El histórico recorrido marroquí hasta semifinales en Catar 2022 provocó celebraciones masivas en Doha, Rabat, París y Bruselas. FIFA destacó la energía y emoción de sus aficionados durante todo el torneo.

Países Bajos: la famosa "marea naranja"

La afición neerlandesa convirtió el color naranja en uno de los símbolos visuales más reconocidos de los Mundiales.

Brasil: samba, lágrimas y emoción

Los aficionados brasileños protagonizaron algunas de las escenas más felices y también más dolorosas de las Copas del Mundo, especialmente durante el 7-1 ante Alemania en 2014.

Aficionados de Brasil - FIFA

Japón: el ejemplo que sorprendió al mundo

Los aficionados japoneses se volvieron virales en Catar 2022 y Rusia 2018 por limpiar las tribunas después de los partidos, incluso tras derrotas.

@latinus_us Los aficionados de Japón volvieron a dar cátedra de limpieza este día al recoger su basura tras un partido de futbol, esta vez en el mítico estadio de Wembley. Tras la victoria de su selección ante Inglaterra (0-1), los hinchas nipones mostraron sus buenos modales y educación, ahora en uno de los estadios históricos del balompié mundial. #Latinus #InformaciónParaTi#Somos26 ♬ sonido original - Latinus - Latinus

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