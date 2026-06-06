Sale a luz qué enfermedad padecía el Licenciado Cortillo

La muerte del actor Abraham Pérez, conocido por interpretar al Licenciado Cortillo en la exitosa serie de televisión La Familia P.Luche, causó conmoción entre seguidores y compañeros del medio artístico. El fallecimiento fue confirmado la noche del 4 de junio por su amigo, el creador de contenido Omar Crew, quien le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.
Tras conocerse la noticia, surgieron dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento. Aunque hasta el momento la familia y personas cercanas no han revelado la causa oficial de la muerte, se sabe que el actor enfrentaba diversos problemas de salud en los últimos años.
De acuerdo con publicaciones realizadas por el propio Abraham Pérez en redes sociales, el actor padecía diabetes, una enfermedad crónica que afecta la forma en que el organismo procesa el azúcar en la sangre. Aunque la diabetes no tiene cura, puede ser controlada mediante tratamientos médicos, alimentación adecuada y cambios en el estilo de vida.
Además, Pérez había compartido que también enfrentaba dificultades de movilidad derivadas de un importante deterioro físico. En algunas de sus últimas apariciones públicas y fotografías publicadas en internet se le observó utilizando un bastón para desplazarse.
A pesar de sus complicaciones de salud, el actor continuó manteniendo contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartía aspectos de su vida cotidiana y recuerdos de su trayectoria artística.
Su carrera
Abraham Pérez alcanzó gran popularidad por su participación en La Familia P.Luche, una de las producciones más exitosas de Televisa, protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval. Su personaje, el Licenciado Cortillo, apareció durante la segunda y tercera temporada de la serie, convirtiéndose en uno de los personajes recordados por los seguidores del programa.
Mientras continúan las muestras de cariño y condolencias, la causa oficial de su fallecimiento sigue sin ser revelada.