 Alexander Zverev se consagra campeón de Roland Garros 2026
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Alexander Zverev se consagra campeón de Roland Garros 2026

Tras varios intentos fallidos en las grandes citas del circuito, Alexander Zverev finalmente rompió la barrera y conquistó en Roland Garros 2026 el primer título de Grand Slam de su carrera.

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Alexander Zverev se consagra campeón de Roland Garros 2026 - EFE
Alexander Zverev se consagra campeón de Roland Garros 2026 / FOTO: Agencia EFE
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Alexander Zverev finalmente encontró la recompensa a años de insistencia en los grandes escenarios del tenis mundial. El alemán, de 29 años, conquistó este domingo el primer título de Grand Slam de su carrera al proclamarse campeón de Roland Garros 2026, tras imponerse al italiano Flavio Cobelli en una exigente final que se extendió durante cuatro horas y 16 minutos. El número tres del mundo se llevó la victoria por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5) y 6-1 para inscribir su nombre en la historia del torneo parisino.

La consagración llegó después de varios intentos frustrados. Zverev había estado cerca de alcanzar la gloria en el pasado, especialmente en la final del Abierto de Estados Unidos de 2020 y en las definiciones de Roland Garros 2024 y del Abierto de Australia 2025. Sin embargo, en esta ocasión logró mantener la calma en los momentos decisivos para cerrar una actuación memorable sobre la arcilla de París, superficie en la que ha construido algunos de los mejores capítulos de su carrera.

Zverev toca la gloria

El camino hacia el título también estuvo marcado por un cuadro que perdió a varias de sus principales figuras. La ausencia del español Carlos Alcaraz por lesión abrió el panorama para varios aspirantes, mientras que las eliminaciones prematuras de Jannik Sinner y Novak Djokovic despejaron aún más el camino hacia el trofeo. Zverev aprovechó la oportunidad y mostró la consistencia necesaria para superar cada obstáculo hasta levantar la Copa de los Mosqueteros.

Más allá de la magnitud del logro, el alemán sabe que su nombre aún está lejos de las leyendas que marcaron una época en Roland Garros. Este es apenas su primer título en París y también el primero de Grand Slam en toda su trayectoria, una cifra modesta si se compara con los 14 trofeos que conquistó Rafael Nadal sobre la tierra batida francesa. No obstante, para Zverev, la estadística más importante es otra: después de años de espera, ya puede llamarse campeón de un grande.

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