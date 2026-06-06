Tiroteo cerca de festival deja varios heridos en Ohio

Varias personas resultaron heridas de bala el sábado 6 de junio por la tarde cerca del Old West End Festival en Toledo, Ohio, en Estados Unidos, en un hecho que ha movilizado a las autoridades locales y generado alarma entre asistentes y residentes.
De acuerdo con el Departamento de Policía de Toledo, los agentes respondieron a un llamado de emergencia alrededor de las 17:37 horas tras reportarse una persona herida por arma de fuego en el área del evento. Al llegar al lugar, los oficiales se encontraron con "múltiples víctimas de disparos", según el comunicado oficial citado por medios como CNN, BBC News y ABC News.
Las autoridades confirmaron que varias personas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha precisado el número exacto de heridos ni su estado de salud. La policía indicó además que continúa la búsqueda del o los responsables del ataque.
El área de investigación se ha ampliado hacia las calles Delaware Avenue y Robinwood Avenue, donde se mantiene una fuerte presencia policial. Las autoridades pidieron a la población evitar acercarse a la zona mientras continúan las labores de seguridad y recolección de evidencias.
¿Qué es el Old West End Festival?
El Old West End Festival es un evento comunitario de dos días que se celebra en un distrito histórico de Toledo e incluye música en vivo, gastronomía, mercados y recorridos culturales, lo que atrajo a numerosos asistentes al momento del tiroteo.
Testigos relataron escenas de pánico tras escuchar múltiples detonaciones. Algunos asistentes describieron haber oído al menos una decena de disparos, mientras la multitud intentaba ponerse a salvo en medio de la confusión.
Las autoridades han solicitado la colaboración de la población para avanzar en la investigación. El caso permanece bajo investigación mientras la policía intenta determinar el motivo del ataque y dar con los responsables.