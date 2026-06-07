Trump estalla en entrevista con NBC

El presidente de Estados Unidos y magnate neoyorquino, Donald Trump, protagonizó un nuevo momento de tensión durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC, donde reaccionó de forma airada tras ser cuestionado por la presentadora Kristen Welker sobre presuntos señalamientos de fraude en torno a las recientes elecciones primarias en California.
Durante la conversación, la periodista insistió en temas relacionados con investigaciones abiertas desde 2020 por supuestas irregularidades electorales, además de consultas sobre la guerra en Irán y sus posibles efectos en la economía global y el orden internacional.
La entrevista, difundida posteriormente en redes sociales, muestra al mandatario elevando el tono de voz y visiblemente molesto ante las preguntas. En un momento del intercambio, Trump interrumpe la dinámica de la conversación y decide levantarse de su asiento mientras la entrevista aún continuaba.
El episodio ha generado reacciones divididas en redes sociales, donde usuarios comentaron el tenso intercambio entre el presidente y la periodista, en medio de un contexto político marcado por fuertes debates sobre su gestión y las investigaciones en curso.