Arévalo se solidariza con exlíderes indígenas detenidos

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este miércoles, 11 de febrero, a la situación que enfrentan los exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, ambos detenidos desde hace casi un año por estar señalados de dirigir las manifestaciones ciudadanas de 2023.
La fiscalía les atribuye los delitos de asociación ilícita, instigación a delinquir, terrorismo, obstaculización de la justicia y sedición. Esto por supuestos "actos violentos" cometidos durante las protestas cívicas en defensa de la democracia y los resultados de las elecciones que dieron el triunfo al actual mandatario.
Después de que se dictara auto de procesamiento contra los sindicados, el seguimiento del caso estuvo estancado por meses. Y ayer se llevó a cabo una audiencia en la que la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó un recurso interpuesto por la Fundación contra el Terrorismo para separar al juez Quinto Penal, Arnulfo Carrera.
En ese contexto, se determinó que el expediente deberá ser trasladado al Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana, lo que ha generado preocupación entre familiares y defensores de Pacheco y Chaclán, pues se indicó que se trata de un profesional del derecho cuestionado por sus resoluciones y que, además, fue mencionado y criticado durante las protestas de hace tres años con las que se vincula a los exlíderes.
"Un caso espurio"
Ante el escenario del cambio de juzgado, Arévalo se pronunció esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, sobre lo que enfrentan los exlíderes de los pueblos indígenas.
"Quiero expresar un mensaje de solidaridad hacia los líderes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, cuyo caso, un caso espurio desde sus orígenes, ha sido objeto de una manipulación más el día de ayer", dijo.
De acuerdo con las palabras del gobernante, el único señalamiento que se le puede hacer a estas personas es el de "haber defendido la democracia y los derechos de todos los guatemaltecos".
"Mi solidaridad. Tengan por seguro que estamos trabajando cada día para rescatar la justicia que nos han arrebatado y que los tiene a ustedes secuestrados", agregó el gobernante.
Chaclán, extesorero de los 48 Cantones de Totonicapán; y Pacheco, expresidente de esa organización y actual viceministerio de Energía y Minas; permanecen detenidos desde abril de 2025, sin que se haya esclarecido su situación legal. Organizaciones indígenas protestaron ayer para exigir su liberación.