Juez Orellana conocerá caso contra exautoridades indígenas

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal aceptó un recurso interpuesto dentro del caso que se sigue contra exautoridades indígenas por las manifestaciones de 2023 y resolvió trasladar el expediente, por lo que ahora será conocido por el Juzgado Séptimo Penal, a cargo del juez Fredy Orellana.
La audiencia para conocer la recusación planteada por la Fundación contra el Terrorismo se llevó a cabo este martes, 10 de febrero. En la misma, el querellante expuso los argumentos por los cuales buscaba separar al juez Quinto Penal, Arnulfo Carrera, de esta carpeta judicial.
El abogado señaló que supuestamente existe una amistad del togado con los sindicados, por lo que pidió que no pudiera seguir conociendo este caso en el que están procesados el viceministro de Energía y Minas y expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco; y el extesorero de esa organización, Héctor Chaclán.
Tras analizar lo planteado por las partes, los magistrados Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández Romero resolvieron admitir la solicitud de la Fundación y determinaron que debía darse el cambio de judicatura.
"Para resguardar la imparcialidad correcta, la administración de justicia, respetar el proceso dentro de la causal penal y garantizar los procesos penales, por sanidad procesal (se ordena) la separación de dicho juez del proceso y remitir al Juez "A" del Juzgado Séptimo Penal, a cargo de Fredy Orellana", expresó el magistrado Prado, presidente de la sala.
En ese contexto, a partir de ahora se podrá reactivar el caso contra los exlíderes indígenas, que por meses estuvo suspendido por las acciones legales sin resolver.
Fallo de sala "complica" situación de exlíderes
El abogado defensor de los sindicados e integrante del Bufete Para Pueblos Indígenas, Juan Castro Simón, dijo tras finalizar la audiencia que el tribunal no tuvo por acreditado ninguno de los hechos señalados por la fundación, pero que por "sanidad procesal" se optó por cambiar de juez al existir mínima duda de su imparcialidad.
"Lo que nos llama la atención es que nombra como juez al juez Fredy Orellana, el cual también tendría impedimento porque en las protestas realizadas en 2023 él fue señalado por parte de las autoridades indígenas. Entonces, nosotros entraremos a analizar si también existe la mínima duda de imparcialidad de Orellana de seguir conociendo", expuso.
Agregó que este traslado del expediente complica la situación de Pacheco y Chaclán, pues no confían en la imparcialidad de un juez que ha sido señalado en múltiples ocasiones.
* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.