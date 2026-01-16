A puerta cerrada, se realiza audiencia de primera declaración de Basilio Puac

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno lleva a cabo este viernes, 16 de enero, la audiencia de primera declaración de Basilio Puac, ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, quien está vinculado al caso que se sigue por las manifestaciones ciudadanas de 2023.
La diligencia se desarrolla a puerta cerrada, tomando en cuenta que el caso está bajo reserva legal. Por tal motivo, se les impidió a los medios de comunicación ingresar a la sala de audiencias.
Puac fue capturado el pasado miércoles mientras se encontraba trabajando como vendedor en un local de un mercado de Patzicía, Chimaltenango, desde donde fue trasladado a la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, ha permanecido en las carceletas de Torre de Tribunales a la espera de que se resuelva su situación legal.
El Ministerio Público (MP) lo señala de los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, obstaculización a la acción penal, sedición y terrorismo, por su participación en la manifestación que se mantuvo durante meses frente a la sede del ente investigador en 2023 para exigir el respeto a los resultados electorales y defender la democracia.