Ex vicepresidente de 48 Cantones: "Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar"

El ex vicepresidente de los 48 cantones de Totonicapán, Basilio Bernardo Puac García, permanece este jueves 15 de enero en las carceletas de Torre de Tribunales mientras espera que se programe su audiencia de primera declaración para esclarece su situación legal por estar señalado en un caso vinculado con las manifestaciones ciudadanas que se llevaron a cabo en 2023.
El exdirigente indígena fue detenido ayer en horas de la tarde. Según relató, esto ocurrió cuando se encontraba vendiendo productos en un mercado municipal de Patzicía, Chimaltenango, lugar desde donde fue trasladado a la Ciudad de Guatemala para comparecer ante la justicia.
"Soy un vendedor. Allí, en el mismo puesto de venta, me fueron a detener", explicó con respecto al operativo implementado por las autoridades. Agregó que está a la espera de que se designe al juez competente para el caso y que se esclarezca su situación legal.
"Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar", dijo Puac en declaraciones a Emisoras Unidas en los tribunales. A la vez que compartió que sus familiares, amigos y seres queridos se han solidarizado con él ante la complicada situación que enfrenta.
"Creo que no tengo yo cosa que decir, simplemente le agradezco a Dios por haberme traído hasta aquí con bien, con salud. Hasta el momento, me siento fortalecido en mi señor Jesucristo, que él está conmigo todo el tiempo, me ha acompañado", agregó el líder indígena.
"Gracias a Dios. Siempre he dicho que las cosas no pasan por casualidad, las cosas pasan con un propósito. Algo nos quiere enseñar Dios en este proceso, algo nos quiere hablar en esta situación", puntualizó.