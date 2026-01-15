 Ex vicepresidente de 48 Cantones: "Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar"
Nacionales

Ex vicepresidente de 48 Cantones: "Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar"

Basilio Puac fue detenido en Chimaltenango y trasladado a Tribunales en la Ciudad de Guatemala.

Compartir:
Basilio Puac, ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, permanece en carceletas de Torre de Tribunales., Ángel Oliva/EU
Basilio Puac, ex vicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán, permanece en carceletas de Torre de Tribunales. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El ex vicepresidente de los 48 cantones de Totonicapán, Basilio Bernardo Puac García, permanece este jueves 15 de enero en las carceletas de Torre de Tribunales mientras espera que se programe su audiencia de primera declaración para esclarece su situación legal por estar señalado en un caso vinculado con las manifestaciones ciudadanas que se llevaron a cabo en 2023.

El exdirigente indígena fue detenido ayer en horas de la tarde. Según relató, esto ocurrió cuando se encontraba vendiendo productos en un mercado municipal de Patzicía, Chimaltenango, lugar desde donde fue trasladado a la Ciudad de Guatemala para comparecer ante la justicia.

"Soy un vendedor. Allí, en el mismo puesto de venta, me fueron a detener", explicó con respecto al operativo implementado por las autoridades. Agregó que está a la espera de que se designe al juez competente para el caso y que se esclarezca su situación legal.

"Aquí estoy; a enfrentar lo que tengamos que enfrentar", dijo Puac en declaraciones a Emisoras Unidas en los tribunales. A la vez que compartió que sus familiares, amigos y seres queridos se han solidarizado con él ante la complicada situación que enfrenta.

"Creo que no tengo yo cosa que decir, simplemente le agradezco a Dios por haberme traído hasta aquí con bien, con salud. Hasta el momento, me siento fortalecido en mi señor Jesucristo, que él está conmigo todo el tiempo, me ha acompañado", agregó el líder indígena.

"Gracias a Dios. Siempre he dicho que las cosas no pasan por casualidad, las cosas pasan con un propósito. Algo nos quiere enseñar Dios en este proceso, algo nos quiere hablar en esta situación", puntualizó.

En Portada

MP reacciona por publicación de Arévalo y expresa su enérgico rechazot
Nacionales

MP reacciona por publicación de Arévalo y expresa su "enérgico" rechazo

10:48 AM, Ene 15
Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica t
Deportes

Debut soñado para Amarini Villatoro con Cartaginés de Costa Rica

08:27 AM, Ene 15
VIDEO. Sujeto intenta robar motocicleta a mano armada y termina baleado por su víctimat
Viral

VIDEO. Sujeto intenta robar motocicleta a mano armada y termina baleado por su víctima

07:51 AM, Ene 15
Empire Music Festival 2026 revela su line up oficial y confirma dos días de música en Guatemalat
Farándula

Empire Music Festival 2026 revela su line up oficial y confirma dos días de música en Guatemala

10:24 AM, Ene 15

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Donald TrumpFútbolFutbol GuatemaltecoLiga NacionalVenezuelaReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos