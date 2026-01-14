Capturan a exvicepresidente de 48 Cantones de Totonicapán

Autoridades confirmaron la captura del exvicepresidente de los 48 cantones de Totonicapán, Basilio Bernardo García, quien esta vinculado al caso que se sigue por las manifestaciones desarrolladas en el 2023. La captura fue efectuada este miércoles, 14 de enero, en un sector del municipio de Patzicía, Chimaltenango.
De acuerdo con la información, la orden de aprehensión contra el exlíder indígena fue girada por un Juzgado del departamento de Guatemala y se le sindica del delito de obstrucción a la justicia.
García será trasladado a la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala, donde será puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Otros tres exlíderes indígenas han sido detenidos por el caso con el que se vincula a García, entre ellos Luis Pacheco, quien presidió la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán cuando el recién capturado fue vicepresidente. También Héctor Chaclán, extesorero de esa organización. Además de Esteban Toc, exautoridad indígena de Sololá.
Pacheco y Chaclán llevan aproximadamente 10 meses en prisión, sin que exista una sentencia que permita definir su futuro legal y en medio de constantes retrasos en el proceso legal. Mientras tanto, cada vez son más los pedidos de organizaciones nacionales e internacionales para que se les deje en libertad.
Piden frenar "arbitrariedades" contra autoridades indígenas
Centinelas Guatemala, una convergencia de distintos movimientos religiosos, publicó un mensaje en redes sociales para pronunciarse sobre la captura del exvicepresidente de los 48 Cantones de Totonicapán.
"Nuestra solidaridad con Basilio Bernardo García, cuarta autoridad indígena del pueblo maya k'iche' de Totonicapán detenida por defender la democracia de manera pacífica en el 2023", indicó.
Asimismo, manifestó que la detención se da una coyuntura importante que requiere de la vigilancia ciudadana para la elección de Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y fiscal general del Ministerio Público.
De igual forma, Centinelas demandó el cese de lo que calificó como "arbitrariedades" y pidió que se respete la integridad y la libertad del detenido, pues consideró que "defender la democracia no es delito".
* Con información de Ángel Oliva y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7