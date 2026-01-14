Los 48 Cantones de Totonicapán condenan captura de exvicepresidente, Basilio Puac

La Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, se pronunció este miércoles 14 de enero ante la reciente captura del vicepresidente de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales 2023, Basilio Bernardo Puac Garcia, quien se suma a las capturas anteriores de Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
"Denunciamos y condenamos enérgicamente la captura de un líder que en su momento sirvió con honor y entrega al Pueblo de Totonicapán, de forma ad-honorem, en un cargo que la misma asamblea comunitaria le designó. Observamos con preocupación que el sistema de justicia está siendo utilizado como un sistema de venganza política contra quienes, en el ejercicio de su cargo, defendieron los derechos y la democracia de los pueblos indígenas", indica.
La Junta Directiva, reiteró que cualquier acción legal emprendida contra ex autoridades por actos realizados durante su gestión "es un ataque directo a la institucionalidad de los 48 Cantones".
"Servir a muestra comunidad es un mandato sagrado; criminalizar a quien ya entregó su servicio sienta un precedente nefasto que busca amedrentar a las autoridades actuales y futuras, puesto que estas capturas de parte del pacto de corruptos, pretenden sembrar pánico en quienes defienden sus derechos para frenar todo acto de democracia.", señaló el comunicado de los 48 Cantones.
También exigieron que se respete la integridad física y moral de Puac Garcia y pidieron su libertad de forma inmediata pues su actuar siempre fue bajo el mandato de las asambleas comunitarias.
Capturado
Autoridades confirmaron la captura del exvicepresidente de los 48 cantones de Totonicapán, Basilio Bernardo García, quien esta vinculado al caso que se sigue por las manifestaciones desarrolladas en el 2023. La captura fue efectuada en un sector del municipio de Patzicía, Chimaltenango.
La orden de aprehensión contra el exlíder indígena fue girada por un Juzgado del departamento de Guatemala y se le sindica del delito de obstrucción a la justicia.
García fue trasladado a la Torre de Tribunales, en la Ciudad de Guatemala, donde será puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Otros tres exlíderes indígenas han sido detenidos por el caso con el que se vincula a García, entre ellos Luis Pacheco, quien presidió la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán cuando el recién capturado fue vicepresidente. También Héctor Chaclán, extesorero de esa organización. Además de Esteban Toc, exautoridad indígena de Sololá.
Pacheco y Chaclán llevan aproximadamente 10 meses en prisión, sin que exista una sentencia que permita definir su futuro legal y en medio de constantes retrasos en el proceso legal. Mientras tanto, cada vez son más los pedidos de organizaciones nacionales e internacionales para que se les deje en libertad.