CIDH urge reformas legales en Guatemala por elecciones

CIDH urge a Guatemala a reformas legales por preocupación en elecciones

Las elecciones de segundo grado son procesos internos, no de voto popular directo, que sirven para elegir a magistrados del TSE y de la Corte de Constitucionalidad, además de renovar la Contraloría General de Cuentas y al Fiscal General.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó a las voces de preocupación internacionales respecto al proceso de las próximas elecciones de segundo grado en Guatemala, un mecanismo clave que renovará importantes autoridades del sistema judicial y electoral del país en 2026.

La relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak, expresó en conferencia de prensa que la comisión comparte la inquietud manifestada por mecanismos de observación de la sociedad civil, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la relatora especial de independencia judicial de Naciones Unidas.

"La Comisión Interamericana se suma a todas esas preocupaciones y por eso hace un llamado de advertencia en relación con el proceso de nominación que está pendiente para el año 2026", declaró Pochak.

Las elecciones de segundo grado en Guatemala son procesos internos, no de voto popular directo, que sirven para elegir a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), además de renovar la Contraloría General de Cuentas (CGC) y, de manera crucial, al Fiscal General de la República.

Estos nombramientos, que se realizan mediante Comisiones de Postulación, son considerados vitales para la vigencia del Estado de derecho y la lucha contra la corrupción.

Las misiones de la OEA y la Unión Europea (UE) ya han iniciado observaciones a estos procesos, que han generado inquietud por manifestaciones de temor a la "criminalización", el acoso judicial y los ataques en redes sociales contra potenciales candidatos, lo que podría inhibir la participación de profesionales idóneos.

En este contexto, el presidente Bernardo Arévalo de León también ha instado a profesionales a participar para "rescatar las instituciones".

Señalan riesgo de criminalización en el marco de elecciones

Ana Lorena Delgadillo, integrante del PEI-GT, brindó detalles de la primera visita realizada a Guatemala.

CIDH emite recomendaciones

La CIDH, ante las preocupaciones por la falta de independencia judicial, un funcionamiento deficiente de los poderes y el debilitamiento de la democracia en la región, emitió recomendaciones específicas para asegurar la legitimidad de los nombramientos.

La Comisión Interamericana urgió a Guatemala a adoptar reformas legales que aseguren que los procesos de selección y nombramiento se rijan por los estándares interamericanos, priorizando criterios de mérito, capacidad profesional e independencia, y que sean "procesos libres de injerencias políticas".

Asimismo, llamó al Estado guatemalteco a establecer medidas para que las Comisiones de Postulación y las autoridades competentes justifiquen sus selecciones. De igual forma, sugirió la prohibición del doble rol, vetando expresamente que los integrantes de las Comisiones de Postulación funjan simultáneamente como electores y aspirantes.

La relatora Pochak también subrayó la importancia de fortalecer la democracia para defender los derechos humanos. "No hay posibilidad de defender derechos humanos, de avanzar en derechos humanos sin democracias sólidas", aseveró.

Respecto al ambiente que rodea a los procesos, la relatora advirtió sobre el uso arbitrario del derecho penal para perseguir a críticos. Afirmó que esta práctica no solo afecta a los criminalizados, sino que impacta a toda la sociedad, generando un "efecto de silenciamiento, de atemorización de la población".

