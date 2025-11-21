 Expertos advierten sobre riesgos en elecciones
Nacionales

Señalan riesgo de criminalización en el marco de elecciones

Ana Lorena Delgadillo, integrante del PEI-GT, brindó detalles de la primera visita realizada a Guatemala.

Compartir:
Integrantes del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) en una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el 12 de noviembre de 2025., PEI-GT
Integrantes del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) en una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, el 12 de noviembre de 2025. / FOTO: PEI-GT

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que se encarga de observar los procesos de elección de Fiscal General de la República y magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC) realizó la semana pasada su primera visita a Guatemala.

Los profesionales llevaron a cabo una serie de actividades en el país, incluida una reunión con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, y autoridades de diferentes sectores para abordar en la coyuntura nacional.

En un pronunciamiento que emitieron los profesionales en su último día de estadía en el territorio, señalaron que es algo primordial que los aspirantes a un puesto en estas elecciones de segundo grado y quienes integrarán el proceso antepongan los intereses del país antes que los personales.

Para profundizar en el seguimiento que se da a estos procesos hoy se conversó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con la integrante del PEI-GT, Ana Lorena Delgadillo, de México, quien es abogada y defensora de derechos humanos, fundadora y exdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

La entrevistada consideró que en países como Guatemala, donde la democracia ha sido debilitada, es más difícil participar. Asimismo, dijo que es un error abonarle a la narrativa del miedo y consideró que existe más optimismo en la sociedad en el proceso de renovación de Cortes.

"Encontramos que hay grupos de personas valientes que miran con esperanza este proceso y que creen que puede haber un cambio, y allí el papel de jóvenes, mujeres e indígenas, para que impulsen buenas candidaturas, pero también para que monitoreen lo que viene (...) La ciudadanía tiene que estar viendo cómo se están conformando estos órganos", expresó.

Expone situación en Guatemala

Delgadillo aseguró que, aunque hay más esperanza que en 2024, persisten los riesgos de criminalización, altos niveles de impunidad y pendientes clave, como la renovación de ciertas instituciones, que deben ser atendidos.

"Lo que vemos en Guatemala es que lo que existe es una especie de 'muerte civil', como la anulación de los derechos de la persona, para no poder contender (...) Esto también es muy similar a lo que pasa en Venezuela", expresó.

"No negamos que haya temor, no negamos que haya miedo, no negamos que haya criminalización; eso hay que decirlo y denunciarlo. Pero fortalecer esa narrativa también es fortalecer a las autoridades que son autoras de esa criminalización. Apelamos a la valentía de los candidatos de querer recupera Guatemala y a la valentía de los ciudadanos", concluyó la experta.

En Portada

Guatemala da la bienvenida a la Navidad con las Ferias del Pinabete 2025t
Nacionales

Guatemala da la bienvenida a la Navidad con las Ferias del Pinabete 2025

03:29 PM, Nov 21
Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente t
Nacionales

Municipalidad emite recomendaciones a vecinos por accidente

06:03 PM, Nov 21
FIFA sanciona a presidente de la Federación Panameña de Futbolt
Deportes

FIFA sanciona a presidente de la Federación Panameña de Futbol

12:08 PM, Nov 21
Fátima Bosch fue abucheada en Tailandia tras ser coronada como Miss Universot
Farándula

Fátima Bosch fue abucheada en Tailandia tras ser coronada como Miss Universo

03:57 PM, Nov 21

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosEE.UU.#64VueltaaGuate#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos