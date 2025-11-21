Expertos advierten sobre riesgos en elecciones

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que se encarga de observar los procesos de elección de Fiscal General de la República y magistrados de Corte de Constitucionalidad (CC) realizó la semana pasada su primera visita a Guatemala.
Los profesionales llevaron a cabo una serie de actividades en el país, incluida una reunión con el presidente de la república, Bernardo Arévalo, y autoridades de diferentes sectores para abordar en la coyuntura nacional.
En un pronunciamiento que emitieron los profesionales en su último día de estadía en el territorio, señalaron que es algo primordial que los aspirantes a un puesto en estas elecciones de segundo grado y quienes integrarán el proceso antepongan los intereses del país antes que los personales.
Para profundizar en el seguimiento que se da a estos procesos hoy se conversó en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, con la integrante del PEI-GT, Ana Lorena Delgadillo, de México, quien es abogada y defensora de derechos humanos, fundadora y exdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
La entrevistada consideró que en países como Guatemala, donde la democracia ha sido debilitada, es más difícil participar. Asimismo, dijo que es un error abonarle a la narrativa del miedo y consideró que existe más optimismo en la sociedad en el proceso de renovación de Cortes.
"Encontramos que hay grupos de personas valientes que miran con esperanza este proceso y que creen que puede haber un cambio, y allí el papel de jóvenes, mujeres e indígenas, para que impulsen buenas candidaturas, pero también para que monitoreen lo que viene (...) La ciudadanía tiene que estar viendo cómo se están conformando estos órganos", expresó.
Expone situación en Guatemala
Delgadillo aseguró que, aunque hay más esperanza que en 2024, persisten los riesgos de criminalización, altos niveles de impunidad y pendientes clave, como la renovación de ciertas instituciones, que deben ser atendidos.
"Lo que vemos en Guatemala es que lo que existe es una especie de 'muerte civil', como la anulación de los derechos de la persona, para no poder contender (...) Esto también es muy similar a lo que pasa en Venezuela", expresó.
"No negamos que haya temor, no negamos que haya miedo, no negamos que haya criminalización; eso hay que decirlo y denunciarlo. Pero fortalecer esa narrativa también es fortalecer a las autoridades que son autoras de esa criminalización. Apelamos a la valentía de los candidatos de querer recupera Guatemala y a la valentía de los ciudadanos", concluyó la experta.