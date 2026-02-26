Nuevo amparo busca cambiar evaluación de fiscal general

Un nuevo amparo fue presentado este jueves, 26 de febrero, contra la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030. Se trata del cuarto recurso planteado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por profesionales que consideran que deben modificarse ciertos aspectos implementados por esta instancia.
La aspirante al referido cargo, Karina Méndez Vielman, presentó hoy la acción de amparo contra la aprobación del apartado de la tabla de gradación en el que se evalúa la experiencia profesional por considerar que no cumple con lo establecido en las leyes vigentes.
De acuerdo con la profesional, la tabla excluye totalmente de valoración los primeros 10 años de ejercicio profesional, otorgando puntuación únicamente a partir del año número 11. En su opinión, esta decisión no constituye un simple criterio técnico, sino que implica desconocer una parte sustancial de la trayectoria profesional de las y los aspirantes.
"Dicha configuración afecta el derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad, reconocido en los artículos 4 y 113 de la Constitución, así como en los artículos 1.1, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", argumentó.
Méndez añadió que los procesos de designación deben basarse en criterios objetivos, razonables y proporcionales que garanticen mérito e idoneidad, por lo que al observarse lo contrario en el actual proceso de selección decidió impugnar el criterio aplicado.
"La acción presentada no busca interferir en las competencias de la Comisión, sino asegurar que el proceso se desarrolle con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y legalidad que sustentan el Estado de Derecho", enfatizó la abogada.
Otros recursos planteados
Ayer fueron presentadas dos acciones de amparo en contra de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General. Una por parte del abogado Edgar Guillermo Sánchez Girón, quien busca que sean excluidos los aspirantes que no hallan ejercido la abogacía por 10 años.
La otra fue planteada por los profesionales Gregorio Saavedra, Juan Pérez Trabanino y Edgar Ortiz, quienes buscan que se modifiquen aspectos de la tabla de gradación y lo relacionado con el umbral de 75 puntos para admitir a los aspirantes.
Este jueves, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Ortiz explicó que la Constitución Política exige 10 años de experiencia para los aspirantes; sin embargo, la comisión, "de facto", está elevando a 25 años el requisito "de forma incorrecta".
"Nosotros, en particular, en nuestro caso, somos muy claros en que el amparo ni debería retrasar el proceso ni hay razón para que lo haga. Lo único que pedimos es un pequeño ajuste en la ponderación de la tabla de gradación. Es como ajustar el proceso y no lo interrumpe de ningún modo. En el caso nuestro, ya sea que se otorgue o se niegue, no va a interrumpir el trabajo de la comisión", concluyó.
Por aparte, Acción Ciudadana presentó una inconstitucionalidad por considerar que están siendo excluidos los profesionales jóvenes y se está violentando el principio de legalidad e igualdad en la elección de fiscal general.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7