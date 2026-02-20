Consuelo Porras busca su reelección en el MP

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general publicó el listado oficial de candidatos al cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público 2026-2030; en el que figura el expediente de la actual fiscal María Consuelo Porras Argueta.
Según el listado oficial, Porras Argueta fue la número 35 en ser aceptada. En el control durante el día, el expediente 35 fue presentado por Evelin Castillo, quien se retiro del lugar apresurada y sin brindar declaraciones a los medios de comunicación.
La actual jefa del MP, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.
El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.
Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.
La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.
Señalamientos contra Porras
El Gobierno solicitó el pasado miércoles el esclarecimiento de una serie de adopciones ilegales que presuntamente implican a la fiscal general, Consuelo Porras, tras una denuncia pública realizada por expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, explicó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de que los hechos se investiguen con "objetividad" e "independencia".
Además, la PGN solicitó ser admitida como querellante adhesivo (participación directa de la víctima o agraviado en el proceso penal) para contribuir al proceso y aportar elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso, según detalló el funcionario.
Saavedra agregó que la decisión de presentar esta denuncia responde al cumplimiento del mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado guatemalteco con la justicia.
"Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley", reiteró el procurador, quien señaló que estas acciones buscan que "la verdad salga a luz".
Según el titular de la PGN, el comunicado divulgado el lunes por expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que vincula a Porras con adopciones irregulares durante el conflicto armado interno (1960-1996), constituye un "llamado urgente" ante graves vulneraciones a los derechos de la infancia.
Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*