Magistrada electa, Annabella Morfin, aborda papel de la CC

La magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) electa por el Ejecutivo, Annabella Morfin, advirtió este viernes 13 de marzo que el actuar del alto tribunal ha sido selectivo en la atención de casos. Además, consideró que existe una "amparitis" que ha judicializado procesos como la elección de magistrados en el Congreso.
Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde la abogada se refirió a los retos que enfrenta la CC, cómo ha sido el funcionamiento de la misma y, en general, de la justicia guatemalteca.
Al preguntarle acerca de qué debería hacer la nueva magistratura, con diferencia del actuar de las dos anteriores, señaló que lo fundamental es tener en cuenta cuál es la función esencial de la Corte. En ese sentido, señaló que constituye la defensa del orden constitucional y, efectivamente, le corresponde aplicar justicia constitucional. "Esto es un poco lo que nos tiene a todos los guatemaltecos con un sabor amargo porque hemos apreciado que en determinados fallos se ha separado de su razón de ser", agregó.
Morfin mencionó que cuando alguien acude a un tribunal constitucional es para la defensa de los derechos, ejerciendo, a través de las garantías constitucionales, el derecho a defenderlos con base en la Constitución. Pero, en su opinión, lamentablemente esto no ha ocurrido sino que, por el contrario, ha sido selectivo el actuar de la Corte en la atención de los casos.
Por otro lado, consideró que preocupa la dilación en los plazos, pues ha llevado a que se forme una mora judicial bastante grande. A su criterio, "no es justicia la justicia tardía". E indicó que, muchas veces, los amparos que se interponen pierden materia porque los acontecimientos rebasaron el actuar de los tribunales.
Magistrada electa señala "amparitis" en Guatemala
La magistrada electa consideró que en Guatemala se ha observado una ‘amparitis’, porque se ha judicializado casi todos los aspectos de la vida ciudadana. Incluso, indicó que se ha visto en estos procesos de elección de segundo grado que se desarrollan actualmente por acciones vinculadas con el trabajo de las comisiones de postulación.
Como ejemplo de este tipo de situaciones, mencionó que el caso más evidente fue la actuación de la CC frente a los amparos interpuestos recientemente contra el Congreso de la República, ya que estando en tiempo ese organismo para designar a sus representantes ante la Corte de Constitucionalidad se interpuso un amparo y, sin razón que justifique la decisión de la CC, se le fija un plazo para que lo haga.
"No creo que sea competencia de la Corte darle órdenes a un organismo de Estado. En todo caso, se hace una recomendación o sugerencia, pues estamos hablando de un organismo de Estado y si estamos en un Estado republicano debe aceptarse y respetarse la separación de poderes", enfatizó.
Morfin señaló que el amparo es una acción constitucional que constituye una garantía para la preservación de los derechos que la Carta Magna establece. Sin embargo, mencionó que ha habido un abuso del uso de este recurso "con determinados propósitos y, a veces, despropósitos" y es donde resulta preocupante ver cómo se han judicializado procesos.
Por ello, concluyó que se debe hacer una reflexión acerca de cuál es el deber ser de la Corte de Constitucionalidad, los temas de su estricta competencia y, a partir de ello, enfocar su actuar.