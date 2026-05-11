Arévalo aborda toma de posesión de nuevo fiscal general

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes, 11 de mayo, al próximo cambio de autoridad del Ministerio Público (MP) e hizo referencia al período que está por concluir, en el que la institución estuvo a cargo de la fiscal general, Consuelo Porras, durante ocho años consecutivos. El mandato de la funcionaria concluye el próximo sábado y en su lugar asumirá Gabriel García Luna.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que esta es una semana importante. "Es la última semana en la que Consuelo Porras estará a la cabeza del MP. Esta es la última semana de una etapa compleja, de deterioro, de manipulación, de perversión de la justicia en nuestro país", enfatizó.
Añadió que después de esta semana se abre un nuevo capítulo para contar con un futuro de una fiscalía puesta al servicio de la república y al servicio de la población.
Explica decisión de nombrar a García Luna
"Como ustedes saben, el doctor Gabriel Estuardo García Luna es la persona a quien he decidido confiar la dirección del Ministerio Público como fiscal general y jefe de la entidad para el período 2026-2030 y tomará posesión, como está establecido en ley, este 17 de mayo", señaló Arévalo.
Asimismo, explicó el nombramiento de este profesional, quien fue electo de la nómina de seis aspirantes que la comisión de postulación trasladó a la Presidencia. Según sus palabras, la decisión recayó en ese perfil considerar que en él convergen los criterios de capacidad para ejercer el cargo desde el punto de vista legal con la integridad y la honradez que son necesarios para poder llevar adelante ese "rescate" de la institución que calificó como "importante" para la justicia del país.
El funcionario mencionó, como lo ha reiterado en otras conferencias, que el fiscal general no llega para servir a un presidente específico, incluyéndolo a él, tampoco para servir a ningún interés político determinado. "Llega para responder a la república, para servir a la población y su compromiso es con una justicia objetiva e independiente", dijo.
Según sus palabras, tomando como base lo que esta por venir, el pueblo de Guatemala espera que la justicia deje de ser una herramienta al servicio de algunos y pase a ser objetiva para el bien de todos, que exista una justicia efectiva en perseguir a la delincuencia organizada, que sea implacable contra la impunidad y corrupción.
Además, consideró que la ciudadanía espera que la justicia no se utilice como herramienta política para perseguir a quienes piensan diferente y que se enfoque en proteger a las familias guatemaltecas y generaciones que están por venir.