 Cristiano Ronaldo con Donald Trump en la Casa Blanca
Deportes

Salen a la luz las primeras imágenes del encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump en la Casa Blanca

"Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo... Barron tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre", dijo el mandatario ante los presentes.

Compartir:
Reunión entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump. , Redes sociales.
Reunión entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump. / FOTO: Redes sociales.

Las primeras imágenes de la esperada reunión entre Cristiano Ronaldo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente comenzaron a circular, confirmando así uno de los encuentros más comentados de las últimas semanas. El astro portugués llegó acompañado de su prometida, Georgina Rodríguez, para participar en una cena oficial en la Casa Blanca ofrecida en honor al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.

El propio Trump reveló durante la velada que su hijo menor, Barron, esperaba con particular emoción el momento de conocer a Ronaldo, a quien calificó como su "gran ídolo".

Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo... Barron tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre", bromeó el mandatario ante los presentes.

CR7 regresa a territorio estadounidense tras más de una década

Tras horas de expectativa en redes sociales y medios internacionales, las primeras fotografías del encuentro comenzaron a difundirse, mostrando al futbolista y a Trump compartiendo con cordialidad en uno de los salones principales de la residencia presidencial.

La presencia de Ronaldo no sorprendió del todo a sus seguidores. En una reciente entrevista con Piers Morgan Uncensored, el delantero ya había adelantado que le interesaría dialogar sobre temas globales, incluida la paz mundial, y dejó clara su percepción sobre Trump.

Él es una de esas personas que puede ayudar a cambiar el mundo", afirmó entonces.

La reunión también adquiere relevancia al marcar el regreso del jugador a territorio estadounidense tras más de una década. Su última visita había sido en 2014, cuando aún militaba en el Real Madrid.

Las especulaciones sobre el encuentro crecieron aún más cuando Georgina Rodríguez compartió una historia en Instagram desde Washington D.C., prácticamente confirmando la cita antes de que se hiciera pública.

Con las imágenes ya fuera de la sombra, el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump se posiciona como uno de los momentos más comentados del mundo deportivo y político en la semana.

En Portada

EN VIVO. Guatemala 0-0 Surinamt
Deportes

EN VIVO. Guatemala 0-0 Surinam

05:10 PM, Nov 18
Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinamt
Deportes

Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinam

06:21 PM, Nov 18
Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinamt
Deportes

Alineación de Guatemala para enfrentar a Surinam

05:42 PM, Nov 18
¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?t
Deportes

¿Qué escenarios clasifican o complican a Surinam en su visita a Guatemala?

06:51 PM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Juegos CentroamericanosCorrupciónSeguridadEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos