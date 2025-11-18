Cristiano Ronaldo con Donald Trump en la Casa Blanca

Las primeras imágenes de la esperada reunión entre Cristiano Ronaldo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalmente comenzaron a circular, confirmando así uno de los encuentros más comentados de las últimas semanas. El astro portugués llegó acompañado de su prometida, Georgina Rodríguez, para participar en una cena oficial en la Casa Blanca ofrecida en honor al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.
El propio Trump reveló durante la velada que su hijo menor, Barron, esperaba con particular emoción el momento de conocer a Ronaldo, a quien calificó como su "gran ídolo".
Mi hijo es un gran admirador de Cristiano Ronaldo... Barron tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora respeta un poco más a su padre", bromeó el mandatario ante los presentes.
CR7 regresa a territorio estadounidense tras más de una década
Tras horas de expectativa en redes sociales y medios internacionales, las primeras fotografías del encuentro comenzaron a difundirse, mostrando al futbolista y a Trump compartiendo con cordialidad en uno de los salones principales de la residencia presidencial.
La presencia de Ronaldo no sorprendió del todo a sus seguidores. En una reciente entrevista con Piers Morgan Uncensored, el delantero ya había adelantado que le interesaría dialogar sobre temas globales, incluida la paz mundial, y dejó clara su percepción sobre Trump.
Él es una de esas personas que puede ayudar a cambiar el mundo", afirmó entonces.
La reunión también adquiere relevancia al marcar el regreso del jugador a territorio estadounidense tras más de una década. Su última visita había sido en 2014, cuando aún militaba en el Real Madrid.
Las especulaciones sobre el encuentro crecieron aún más cuando Georgina Rodríguez compartió una historia en Instagram desde Washington D.C., prácticamente confirmando la cita antes de que se hiciera pública.
Con las imágenes ya fuera de la sombra, el encuentro entre Cristiano Ronaldo y Donald Trump se posiciona como uno de los momentos más comentados del mundo deportivo y político en la semana.