 Tripulante guatemalteco del Hondius inicia cuarentena
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Tripulante guatemalteco del Hondius cumplirá cuarentena preventiva

La Cancillería confirmó que el connacional que forma parte de la tripulación del MV Hondius no está contagiado tras el brote de hantavirus detectado en ese crucero.

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El brote se reportó cuando el crucero permanecía en Cabo Verde., EFE
El brote se reportó cuando el crucero permanecía en Cabo Verde. / FOTO: EFE

El ciudadano guatemalteco que forma parte de la tripulación del crucero MV Hondius, donde recientemente se detectaron casos de hantavirus, se encuentra en buen estado de salud y deberá cumplir con los protocolos sanitarios establecidos, que incluyen un periodo de cuarentena de seis semanas.

De acuerdo con la información relacionada con la situación del connacional, él reside en el extranjero y no retornará a Guatemala, ya que continúa desempeñando labores como integrante de la tripulación de la embarcación.

Las autoridades correspondientes indicaron que el guatemalteco permanecerá en su lugar de trabajo mientras cumple con las disposiciones de aislamiento y vigilancia sanitaria implementadas tras la detección de los casos.

El protocolo busca prevenir posibles contagios y garantizar la seguridad tanto de los tripulantes como de las personas que mantienen contacto con la embarcación. Hasta el momento, el connacional no presenta complicaciones de salud y no ha sido contagiado por el virus.

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Cuarentena preventiva bajo su responsabilidad

Un avión fletado por el Gobierno neerlandés aterrizó la pasada noche en el aeropuerto de Eindhoven con 26 pasajeros de diferentes nacionalidades evacuados del crucero desde Tenerife, después de que se detectara un brote de hantavirus a bordo que ha dejado ya tres fallecidos (una pareja neerlandesa y una ciudadana alemana) y varios contagios confirmados.

Entre los pasajeros repatriados había ocho neerlandeses, quienes fueron trasladados a sus domicilios para cumplir una cuarentena preventiva de seis semanas.

Las autoridades sanitarias neerlandesas explicaron que estos ciudadanos deberán controlar diariamente su temperatura y mantener contacto constante con los servicios municipales de salud (GGD), pero el cumplimiento de la cuarentena no se supervisará con visitas domiciliarias.

La ministra neerlandesa de Salud Pública, Sophie Hermans, explicó a la televisión pública que las medidas se basarán "en la responsabilidad individual" y no serán impuestas de forma coercitiva.

En el vuelo que llegó anoche a Eindhoven también viajaban 18 ciudadanos extranjeros: cuatro alemanes, cuatro filipinos, dos belgas, dos indios y ciudadanos de Argentina, Grecia, Guatemala, Montenegro, Portugal y Ucrania.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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