 Salas admiten acciones en elección de rector de Usac
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Elección de rector: Salas aceptan para trámite acciones de amparo contra el CSU

Las acciones fueron planteadas debido a la exclusión de cuerpos electorales en las votaciones.

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Dos Salas de Apelaciones aceptaron para su trámite las acciones de amparo interpuestas contra el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por la exclusión de cuerpos electorales de la elección de rector.

El proceso en el que fue reelecto Walter Mazariegos para un nuevo período en la Rectoría de la única universidad pública del país ha sido seriamente cuestionado, tal como se dio en la anterior elección, que se desarrolló en medio de señalamientos de un posible fraude.

En ese contexto, han sido promovidas distintas acciones legales con el fin de que la elección pueda repetirse sin dejar fuera a los cuerpos electorales, como ocurrió el pasado 8 de abril en una ceremonia realizada a puerta cerrada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde la mayoría quedaron excluidos de participar.

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Amparos suspenden reelección de Mazariegos

El Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil otorgó la semana pasada un amparo provisional a un grupo de oposición al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, y dejó en suspenso la elección celebrada el pasado 8 de abril, en la cual el funcionario había logrado su reelección en medio de señalamientos de fraude.

En la resolución, el órgano jurisdiccional, constituido en tribunal de amparo, consideró que las circunstancias expuestas hacen aconsejable otorgar la protección constitucional de forma provisional, mientras se analiza el fondo del caso.

Recientemente también se conoció que el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia suspendió la reelección de Mazariegos tras ser admitido un amparo solicitado por Irayda Mirtala Ruiz Bode, quien accionó contra la comisión de calificación del Cuerpo Electoral.

Según el fallo, quedó en suspenso la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario y la sesión del Consejo Superior Universitario que aprobó el proceso realizado el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala.

De esta manera, suman dos los amparos emitidos en este sentido, por lo que deberá definirse el rumbo de la Rectoría de la Usac en las próximas semanas.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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