Amparo suspende reelección de Mazariegos en la Usac

El Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia Civil otorgó un amparo provisional a un grupo de oposición al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Walter Mazariegos, y dejó en suspenso la elección celebrada el pasado 8 de abril, en la cual el funcionario había logrado su reelección en medio de señalamientos de fraude.
En la resolución, el órgano jurisdiccional, constituido en tribunal de amparo, consideró que las circunstancias expuestas hacen aconsejable otorgar la protección constitucional de forma provisional, mientras se analiza el fondo del caso.
Este es el segundo amparo emitido en este sentido, pues ayer se conoció que el Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia suspendió la reelección de Mazariegos como rector de la única universidad pública de Guatemala.
Según el fallo, quedó en suspenso la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario y la sesión del Consejo Superior Universitario que aprobó el proceso realizado el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala.
El amparo fue solicitado por Irayda Mirtala Ruiz Bode, quien accionó contra la comisión de calificación del Cuerpo Electoral.
"Se logró el amparo provisional, esto no es un sorpresa, fue un trabajo arduo del movimiento USAC DIRE, y no digamos del equipo de abogados que tenemos. De los 15 amparos que se presentaron, ya prosperó este, hoy la justicia respondió, hoy podemos decir que tenemos una luz de justicia en Guatemala", manifestó Rodolfo Chang, candidato del Frente Dignidad y Rescate, denominado USAC DIRE.
"Vamos a seguir trabajando para rescatar la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabajaremos para que se le respete su autonomía", añadió en conferencia de prensa ayer por la tarde.
* Le puede interesar:
CSU ratificó la reelección del rector Walter Mazariegos
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac sostuvo una reunión el pasado 17 de abril en el marco de la cual fue conocida el acta de la votación que tuvo como resultado la reelección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.
En ese contexto, se dio a conocer que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad estatal rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado al Congreso de la República, José Chic, en contra de la designación de Mazariegos. La resolución surgió bajo el argumento de que el legislador carece de legitimación activa para actuar en este ámbito.
De esta manera, el CSU ratificó a Mazariegos para continuar en el cargo en el período 2026-2030, un nombramiento que ha estado marcado por una serie de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, así como por protestas de estudiantes, organizaciones y pueblos indígenas que cuestionan la transparencia del proceso y señalan un posible fraude.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7