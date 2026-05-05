Guatemala captura al presunto narcotraficante alias "Nacho"

Las autoridades de Guatemala reportaron este martes, 5 de mayo, la captura de Manuel Ignacio de Jesús Velásco Gómez, conocido también como "Nacho", atendiendo una solicitud de extradición de las autoridades de los Estados Unidos de América.
La justicia de Estados Unidos, específicamente del Distrito Este de Texas, solicita que el sindicado sea puesto a disposición por su presunta implicación en delitos de conspiración para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína.
El operativo que permitió ubicar al sospechoso estuvo a cargo de fiscales del Ministerio Público (MP), que trabajó en coordinación con la Policía Nacional Civil. Se llevó a cabo en el municipio de Malacatán, San Marcos.
La acción se desarrolló luego de varios meses de trabajo en conjunto entre autoridades guatemaltecas y estadounidenses. La detención tuvo como propósito cumplir con los procedimientos legales para su futura extradición.
Perfil del detenido y alcance de la investigación
Las investigaciones revelaron la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba desde Sudamérica, atravesaba Centroamérica y llegaba a Norteamérica. El objetivo principal de esta organización era introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense. Es con esta red que se vincula a alias "Nacho".
Según los informes oficiales, Velásco Gómez integró la organización criminal desde al menos 2011 y habría continuado con estas actividades ilícitas hasta, por lo menos, abril de 2025. Las autoridades lo señalan como uno de los responsables de organizar, coordinar e incluso supervisar el transporte de cocaína entre diferentes regiones geográficas.
Las pesquisas indican que, en el papel de administrador y coordinador, el implicado dirigió operaciones logísticas en varios puntos estratégicos dentro y fuera de Guatemala. Esta labor permitió que la banda criminal lograra establecer rutas seguras para evadir los controles de las autoridades antidrogas y asegurar la llegada de cargamentos a su destino final.
Implicaciones legales y proceso de extradición
La captura de Velásco Gómez marca un nuevo caso en la colaboración internacional contra el narcotráfico. Las autoridades nacionales informaron que el siguiente paso será cumplir con los protocolos de extradición, conforme a las solicitudes presentadas y a la legislación vigente.
El procedimiento contempla, entre otros aspectos, la verificación de identidad del detenido, la revisión de los expedientes enviados por Estados Unidos y la celebración de audiencias ante jueces guatemaltecos. En estas audiencias, se determinará su traslado hacia la jurisdicción estadounidense para responder ante los cargos presentados.
El fenómeno del tráfico internacional de cocaína
Las investigaciones resaltan cómo las redes de narcotráfico expanden sus actividades desde países productores sudamericanos hasta mercados consumidores de Norteamérica. La operación de captura forma parte de una estrategia más amplia, que incluye el intercambio de información y la cooperación judicial para enfrentar el tráfico a gran escala.
Este caso se suma a múltiples acciones recientes en la región, donde el trabajo conjunto entre fiscales, policías y agencias internacionales persigue desarticular organizaciones dedicadas al comercio ilícito de estupefacientes. Durante 2026, Guatemala ha capturado a 24 extraditables, la mayoría vinculados con acciones de narcotráfico.