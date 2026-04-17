 CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegos
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CSU ratifica la reelección del rector Walter Mazariegos

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado José Chic.

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El rector de la Usac, Walter Mazariegos., Facebook/W.M.
El rector de la Usac, Walter Mazariegos. / FOTO: Facebook/W.M.

El Consejo Superior Universitario (Usac) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) sostuvo una reunión este viernes, 17 de abril, en el marco de la cual fue conocida el acta de la votación que tuvo como resultado la reelección de Walter Mazariegos como rector de esa casa de estudios.

En ese contexto, se dio a conocer que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad estatal rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado al Congreso de la República, José Chic, en contra de la designación de Mazariegos. La resolución surgió bajo el argumento de que el legislador carece de legitimación activa para actuar en este ámbito.

De esta manera, el CSU ratificó a Mazariegos para continuar en el cargo en el período 2026-2030, un nombramiento que ha estado marcado por una serie de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, así como por protestas de estudiantes, organizaciones y pueblos indígenas que cuestionan la transparencia del proceso y señalan un posible fraude.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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