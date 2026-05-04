 Juzgado suspende la reelección de Walter Mazariegos
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Juzgado suspende la reelección de Walter Mazariegos

Se presentaron más de 10 amparos para anular la exclusión ilegal de cuerpos electorales y exigir una nueva elección de rector en la USAC.

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Estudiantes de la Universidad de San Carlos se pronunciaron tras conocer la resolución. , Foto Omar Solís
Estudiantes de la Universidad de San Carlos se pronunciaron tras conocer la resolución. / FOTO: Foto Omar Solís

El Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia otorgó un amparo provisional y suspendió la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

El juzgado suspendió la sesión que presidió la comisión del Cuerpo Electoral Universitario y la sesión del Consejo Superior Universitario que aprobó el proceso realizado el pasado 8 de abril en Antigua Guatemala, donde fue reelecto Mazariegos por un segundo período.

El amparo fue solicitado por Irayda Mirtala Ruiz Bode, quien accionó contra la comisión de calificación del Cuerpo Electoral. Con dicha resolución queda en suspenso la reelección de Mazariegos.

"Se logro el amparo provisional, esto no es un sorpresa, fue un trabajo arduo del movimiento USAC DIRE,  y no digamos del equipo de abogado que tenemos. Der los 15 amparos que se presentaron, ya prospero este, hoy la justicia respondió, hoy podemos decir que tenemos una luz de justicia en Guatemala", manifestó, Rodolfo Chang, candidato del Frente Dignidad y Rescate denominado USAC DIRE,

"Vamos a seguir trabajando para rescatar la Universidad de San Carlos de Guatemala, trabajaremos para que se le respete su autonomía", indicó Chang en conferencia de prensa. 

Chang añadió que este no es el final, ya que hay mucho trabajo, pidió el apoyo de lo universitarios hasta que se libere la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Edwin Orozco, dio lectura a la resolución del Juzgado ante los estudiantes, y al concluir expresó: "El robo del 8 de abril ha quedado en suspenso". 

CSU confirma reelección 

El pasado 17 de abril, la  Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad estatal rechazó un recurso de nulidad presentado por el diputado al Congreso de la República, José Chic, en contra de la designación de Mazariegos. La resolución surgió bajo el argumento de que el legislador carece de legitimación activa para actuar en este ámbito.

De esta manera, el CSU ratificó a Mazariegos para continuar en el cargo en el período 2026-2030, un nombramiento que ha estado marcado por una serie de pronunciamientos de entidades nacionales e internacionales, así como por protestas de estudiantes, organizaciones y pueblos indígenas que cuestionan la transparencia del proceso y señalan un posible fraude.

El diputado Chic dijo que no se puede hablar de una reelección porque lo que pasó en 2022 fue un fraude y este año también se dio lo mismo. A su criterio, es una "canallada" que se trate de imponer a esta persona para ocupar la Rectoría. Por ello, aunque fueron rechazadas las dos nulidades que se presentaron contra el proceso que favoreció a Mazariegos, aseguró que tras ser notificados interpondrán otras acciones.

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La comisión de postulación cerró el plazo de impugnaciones sin recibir objeciones contra los seis aspirantes que integran la nómina final que será evaluada por el presidente Bernardo Arévalo.

 

Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*

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