Mueren 3 bebés por sarampión: Salud reporta casos trágicos

El brote de sarampión en el país sigue en avance y la cifra de fallecidos subió en los últimos días a 10, la mayoría de ellos bebés de menos de un año de vida. De acuerdo con el reciente reporte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al menos tres bebés, entre ellos un recién nacido, fallecieron y brindó detalles de los casos:
- Un bebé originario de Sololá de 17 días de nacido contagiado por la madre al momento de nacer
- Un bebe de 7 meses, también de Sololá, sin antecedentes de vacunación. Además, registró complicaciones por un caso de neumonía
- Un bebé de 6 meses, del departamento de Guatemala, sin antecedente de vacunación
Con respecto a los casos confirmados, la cartera de salud reporta un incremento en los últimos días con un acumulado total de 13 mil 275. Para el pasado viernes, 8 de mayo, se registraban 5 mil 821, mientras que la cifra de fallecidos se incrementaba a siete, con el registro del deceso de un hombre adulto, de 27 años de edad, y dos bebes de 9 meses y un año, respectivamente.
¿Qué es el sarampión?
El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite fácilmente por el aire al toser o estornudar. El riesgo de enfermar es muy alto sin un esquema previo de vacunación.
El Ministerio de Salud ha indicado que este virus tiene la capacidad de quedarse flotando en el aire o pegado a superficies por varias horas, lo cual aumenta el riesgo de contagiarse en espacios cerrados, incluso sin tener contacto directo con una persona enferma.
Empieza como una gripe con fiebre, tos y ojos rojos, y luego aparecen ronchas rojas en todo el cuerpo. Puede ser muy peligroso y causar problemas en los pulmones, los oídos o incluso la muerte, especialmente en los niños. Por eso es importante actuar rápido ante cualquier síntoma y consultar a un médico.
Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 89.7