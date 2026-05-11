 Mueren 3 bebés por sarampión: Salud reporta casos trágicos
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Tres bebés de menos de 7 meses mueren por sarampión: Salud detalla casos

Además, informó que los casos confirmados por brote de sarampión se dispararon a más de 13 mil.

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Evaluación a un menor por posibles síntomas de sarampión., Ilustrativa de archivo: EFE
Evaluación a un menor por posibles síntomas de sarampión. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

El brote de sarampión en el país sigue en avance y la cifra de fallecidos subió en los últimos días a 10, la mayoría de ellos bebés de menos de un año de vida. De acuerdo con el reciente reporte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al menos tres bebés, entre ellos un recién nacido, fallecieron y brindó detalles de los casos:

  • Un bebé originario de Sololá de 17 días de nacido contagiado por la madre al momento de nacer
  • Un bebe de 7 meses, también de Sololá, sin antecedentes de vacunación. Además, registró complicaciones por un caso de neumonía
  • Un bebé de 6 meses, del departamento de Guatemala, sin antecedente de vacunación

Con respecto a los casos confirmados, la cartera de salud reporta un incremento en los últimos días con un acumulado total de 13 mil 275. Para el pasado viernes, 8 de mayo, se registraban 5 mil 821, mientras que la cifra de fallecidos se incrementaba a siete, con el registro del deceso de un hombre adulto, de 27 años de edad, y dos bebes de 9 meses y un año, respectivamente. 

Cifra de fallecidos por sarampión sube a siete, según el MSPAS

Según la cartera salubrista, entre los fallecidos por sarampión figura un adulto de 27 años y dos bebes, de 9 meses y un año, respectivamente.

¿Qué es el sarampión? 

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite fácilmente por el aire al toser o estornudar. El riesgo de enfermar es muy alto sin un esquema previo de vacunación. 

El Ministerio de Salud ha indicado que este virus tiene la capacidad de quedarse flotando en el aire o pegado a superficies por varias horas, lo cual aumenta el riesgo de contagiarse en espacios cerrados, incluso sin tener contacto directo con una persona enferma.

Empieza como una gripe con fiebre, tos y ojos rojos, y luego aparecen ronchas rojas en todo el cuerpo. Puede ser muy peligroso y causar problemas en los pulmones, los oídos o incluso la muerte, especialmente en los niños. Por eso es importante actuar rápido ante cualquier síntoma y consultar a un médico.

Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 89.7

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