Suspenden provisionalmente al portero José Calderón

La reciente suspensión provisional del arquero panameño José Calderón ha generado diversas reacciones dentro del fútbol centroamericano. La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol confirmó una sanción preventiva de seis meses contra el experimentado guardameta, quien deberá mantenerse alejado de toda actividad vinculada al fútbol federado mientras continúan las investigaciones correspondientes. La medida surge a raíz de los incidentes registrados durante el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, disputado por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, por presunto amaño de partido.
Mediante un comunicado oficial, la autoridad disciplinaria explicó que la decisión fue tomada bajo un estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de proteger la transparencia y la integridad de las competiciones nacionales. Aunque hasta el momento no se han revelado detalles específicos sobre los hechos investigados, la sanción tiene carácter preventivo y no representa todavía una resolución definitiva sobre el caso. La situación ha provocado incertidumbre entre aficionados y analistas deportivos, debido a la relevancia histórica de Calderón dentro del balompié panameño.
José Calderón, alejado de toda actividad del futbol federado
A lo largo de su carrera, José Calderón se consolidó como uno de los porteros más reconocidos de Panamá, gracias a su experiencia tanto en clubes locales como internacionales. En Guatemala llegó a defender los colores de equipos como Comunicaciones FC, Cobán Imperial, Xelajú MC, Guastatoya y Coatepeque FC, además de su paso por Heredia. Su trayectoria en el fútbol guatemalteco estuvo marcada por actuaciones destacadas y por convertirse en un futbolista ampliamente conocido entre la afición nacional.
Sin embargo, la carrera del guardameta también estuvo rodeada de algunos episodios polémicos. Uno de los más recientes ocurrió con Huehuetecos FC, club del ascenso guatemalteco con el que fue presentado oficialmente, aunque finalmente no llegó a disputar ningún partido. Ahora, en medio de esta nueva controversia en Panamá, el futuro del arquero permanece incierto hasta que las autoridades concluyan las investigaciones y emitan una resolución definitiva sobre su situación deportiva.