 José Calderón se defiende y rechaza acusaciones de amaño
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José Calderón se defiende y rechaza acusaciones de amaño

El portero panameño José Calderón, con paso por varios clubes de Guatemala, es investigado por presunto amaño en su país y recientemente se pronunció en redes sociales.

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José Calderón en su paso por Xelajú MC - Archivo
José Calderón en su paso por Xelajú MC / FOTO: Árchivo

La controversia sacudió recientemente al fútbol panameño tras las declaraciones del delantero Gustavo Herrera, quien acusó públicamente al guardameta José Calderón de un presunto amaño de partidos. El señalamiento se produjo luego del enfrentamiento entre Sporting San Miguelito y Alianza FC, un duelo que culminó 3-2 en medio de un cierre cargado de tensión y polémica. La situación generó un fuerte debate entre aficionados, analistas y actores del deporte, elevando la preocupación sobre la integridad competitiva.

El partido se desarrollaba con relativa normalidad hasta los minutos finales. Herrera había adelantado a su equipo al minuto 24, pero el giro inesperado llegó en el minuto 90, cuando una jugada aparentemente controlada por Calderón terminó en un autogol. La acción, considerada por muchos como inusual, desató una ola de sospechas y abrió paso a diversas interpretaciones, algunas de ellas señalando posibles irregularidades dentro del terreno de juego.

Calderón se pronuncia luego de que se iniciara investigación

Ante la magnitud del escándalo, la Liga Panameña de Fútbol reaccionó con rapidez y firmeza. El organismo anunció el inicio de una investigación formal y dejó clara su postura institucional al declarar: "Esta Liga actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias". Con este mensaje, la LPF reafirmó su compromiso con la transparencia y advirtió que no tolerará prácticas que atenten contra la credibilidad del deporte.

Frente a las acusaciones, José Calderón decidió romper el silencio mediante un comunicado oficial. En sus declaraciones, el arquero asumió el error dentro del campo, pero rechazó de manera contundente cualquier insinuación de conducta indebida. "Se produjo una jugada desafortunada que derivó en un autogol", explicó, describiendo el incidente como parte de la dinámica del juego. Además, ofreció disculpas públicas al expresar: "Expreso mis sinceras disculpas a mis compañeros, cuerpo técnico, familia y afición... asumiendo plenamente la responsabilidad por un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario".

El experimentado guardameta también defendió su trayectoria profesional, subrayando su compromiso con los valores del deporte: "A lo largo de más de veinte años de carrera he actuado con integridad, respeto y lealtad". Finalmente, fue enfático al rechazar las acusaciones: "Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte".

Calderón aseguró su disposición a colaborar con las investigaciones y advirtió que "me reservo el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes frente a cualquier persona natural o jurídica que, mediante afirmaciones falsas o infundadas, pretenda afectar mi honra y reputación".

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