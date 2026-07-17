Jimmy Fallon ironiza con teorías conspirativas por la imagen de Messi y Lamine Yamal

La histórica fotografía de Lionel Messi cargando a Lamine Yamal cuando era bebé llegó hasta la televisión estadounidense. Esto comentó el famoso presentador.

La fotografía de un joven Lionel Messi sosteniendo en brazos a Lamine Yamal cuando apenas era un bebé volvió a provocar furor en redes sociales, esta vez por la final del Mundial 2026 que enfrentará a Argentina y España.

El fenómeno viral alcanzó el programa The Tonight Show, donde Jimmy Fallon presentó una divertida parodia sobre las teorías conspirativas surgidas alrededor de la imagen y las numerosas coincidencias relacionadas con el número 19.

El conductor estadounidense comenzó explicando al público que la fotografía es auténtica y que fue tomada en 2007, cuando Messi tenía 20 años y Lamine Yamal apenas unos meses de vida.

"Esta foto se está haciendo viral. ¿La han visto? Es real. Es una fotografía de Messi con un bebé llamado Yamal", comentó Fallon antes de introducir la supuesta conspiración.

Aunque aclaró que resultaba absurdo pensar que la FIFA hubiera preparado durante casi dos décadas el encuentro entre ambos jugadores, posteriormente comenzó a enumerar coincidencias para alimentar la broma.

Las coincidencias que sorprendieron a Jimmy Fallon

Fallon destacó que Messi tiene actualmente 39 años y que tenía 20 cuando se tomó la imagen. Al restar ambas edades se obtiene 19, la misma edad que tiene Lamine Yamal durante el Mundial 2026.

El presentador recordó además que el joven español ha utilizado el dorsal 19 y que Messi también vistió ese número durante sus primeros años con el Barcelona.

La fotografía fue tomada hace 19 años y la final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio, otra coincidencia que Fallon aprovechó para continuar con su irónica investigación.

"Eso es obviamente ridículo. Tendrías que ser muy ingenuo para creer algo así... hasta que empiezas a investigar", expresó mientras el público reaccionaba con risas.

El segmento fue compartido por las cuentas oficiales de The Tonight Show, que presentaron el momento como un análisis humorístico de la imagen viral de Messi y el pequeño Yamal antes de la final.

"¡La final del Mundial está decidida!"

La parodia continuó cuando Fallon aseguró que la supuesta conspiración también alcanzaba el estudio de televisión. El conductor caminó entre el público y señaló que una de las filas tenía 19 asientos.

Después llegó hasta una espectadora que tenía debajo de su asiento un sobre con el número 18, mientras que la persona sentada a su lado recibió el número uno.

Al unir ambos números, el resultado nuevamente era 19.

"¡Ahí lo tienen! ¡La final del Mundial está decidida!", exclamó Fallon, dejando claro que todo formaba parte de una rutina de comedia y no de una acusación real sobre el torneo.

La histórica fotografía de Messi y Lamine Yamal

La imagen que originó las teorías fue tomada durante una sesión solidaria organizada por el diario SPORT y la Fundación FC Barcelona, vinculada a una campaña de UNICEF.

Las familias participantes fueron seleccionadas mediante un sorteo para aparecer junto a futbolistas del Barcelona en un calendario benéfico. La familia de Lamine Yamal resultó elegida y el bebé fue asignado al azar a Lionel Messi.

La sesión se realizó en el vestuario visitante del Camp Nou. En las fotografías puede observarse a Messi sosteniendo y bañando al pequeño Lamine, acompañado por la madre del ahora futbolista español.

Lionel Messi en sesión fotográfica con Lamine Yamal hace casi 20 años - Joan Monfort

El FC Barcelona confirmó que las imágenes formaron parte de un calendario solidario y que fueron tomadas cuando Messi comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras del club.

El fotógrafo Joan Monfort explicó que Messi se mostró inicialmente tímido porque no estaba acostumbrado a relacionarse con bebés. Sin embargo, la sesión terminó dejando una de las imágenes más sorprendentes de la historia reciente del futbol.

La fotografía permaneció prácticamente olvidada hasta que volvió a circular en 2024, después de que el padre de Lamine Yamal la compartiera en redes sociales con un mensaje que definía el encuentro como "el comienzo de dos leyendas".

Messi y Yamal, frente a frente en la final

Diecinueve años después de aquel encuentro, Messi y Lamine Yamal serán rivales en el partido más importante del Mundial 2026.

Argentina consiguió su boleto a la final después de vencer 2-1 a Inglaterra en las semifinales, mientras que España superó 2-0 a Francia. Ambas selecciones se enfrentarán el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

El duelo también ha sido presentado como un simbólico choque generacional. Messi, de 39 años, buscará sumar otro título mundial a su histórica trayectoria, mientras que Yamal, con 19, intentará consagrarse en su primera final de una Copa del Mundo.

Ambos futbolistas comparten además una conexión especial con el Barcelona y La Masia. Messi construyó allí gran parte de su leyenda, mientras que Lamine se convirtió en una de las figuras más destacadas surgidas recientemente de la cantera azulgrana.

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