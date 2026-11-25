Los motores volverán a rugir en la Ciudad de Guatemala con una nueva edición de Rock de los Carros 2026, la tradicional Exposición de Autos Clásicos que este año celebra su vigésimo aniversario reuniendo a coleccionistas, clubes automovilísticos y familias en torno a una pasión que trasciende generaciones.
La celebración se llevará a cabo el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en la Tribuna Militar del Campo Marte, donde los asistentes podrán admirar auténticas joyas del automovilismo, disfrutar de espectáculos en vivo y participar en distintas actividades recreativas.
Durante dos décadas, Rock de los Carros se ha consolidado como un punto de encuentro para los amantes de los vehículos clásicos en Guatemala. Sin embargo, su propósito va mucho más allá de exhibir automóviles históricos, pues busca transformar esta afición en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.
Uno de los principales objetivos de Rock de los Carros es recaudar fondos para respaldar los programas sociales de Casa de Misericordia, organización que desarrolla iniciativas dirigidas a adultos mayores, niños y familias en situación de vulnerabilidad.
Los recursos obtenidos durante esta edición contribuirán al sostenimiento de diferentes proyectos, entre ellos el Hogar del Adulto Mayor en Mixco, el Centro Nutricional Infantil en San Lucas Tolimán y los programas de asistencia a familias y viudas en Cerro de Oro.
Asimismo, se busca fortalecer las iniciativas de apoyo a niños en Cobán y contribuir al proyecto de construcción de un nuevo hogar para adultos mayores en Chimaltenango.
De esta manera, cada participación en el evento representa una oportunidad para respaldar iniciativas que buscan mejorar las condiciones de vida de personas que enfrentan diferentes necesidades.
Un desfile de autos clásicos recorrerá la ciudad
Las actividades comenzarán el sábado 28 de noviembre con un desfile que reunirá automóviles clásicos restaurados, vehículos pertenecientes a colecciones militares y motocicletas.
El recorrido está programado de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, teniendo como punto de salida la Tribuna Militar del Campo Marte.
Durante la jornada, los participantes recorrerán importantes avenidas de la capital, siguiendo una ruta coordinada con las autoridades correspondientes para garantizar el desarrollo de la actividad.
Los aficionados tendrán la oportunidad de apreciar vehículos que representan distintas épocas de la historia automotriz, muchos de ellos conservados y restaurados cuidadosamente por sus propietarios.
Al finalizar el desfile, se desarrollará una actividad especial en las instalaciones del Campo Marte, como parte de la celebración del vigésimo aniversario.
El domingo 29 de noviembre se realizará la actividad principal: la 20.ª Exposición de Autos Clásicos, que abrirá sus puertas a partir de las 9:00 de la mañana.
La exhibición contará con más de 200 vehículos clásicos y de colección, pertenecientes a diferentes clubes y coleccionistas que compartirán con el público su pasión por preservar la historia del automóvil.
Una de las atracciones más esperadas será la participación de Los Juguetes del Parqueo, quienes regresarán al evento con sus llamativas réplicas a escala real de los personajes de la popular película animada "Cars".
Esta exhibición promete convertirse nuevamente en uno de los principales atractivos para los más pequeños, quienes podrán disfrutar de la experiencia de observar de cerca vehículos inspirados en sus personajes favoritos.
Además de la exposición automovilística, Rock de los Carros 2026 contará con un programa artístico que incluirá diferentes presentaciones musicales y espectáculos.
Entre los invitados se encuentra el grupo Astton, que ofrecerá una presentación musical como parte de las celebraciones.
¿Cuándo y dónde será Rock de los Carros 2026?
- Fecha: sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.
- Lugar: Tribuna Militar del Campo Marte, Ciudad de Guatemala.
- Sábado 28: desfile de autos clásicos y vehículos especiales, de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.
- Domingo 29: exposición de más de 200 vehículos clásicos, a partir de las 9:00 a. m.
- Atracciones: Los Juguetes del Parqueo, Astton, Los Flamingo, Diego Quan y la Orquesta Sinfónica del Ejército.