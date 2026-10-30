Disparan contra motorista frente al Campo Marte

El conductor de una motocicleta fue atacado a balazos este viernes, 30 de octubre, cuando circulaba por la 15 avenida, en el área que conecta con la calle Mariscal Cruz, zona 5 de la Ciudad de Guatemala, frente al Campo Marte.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que un agente de la institución brindó el apoyo correspondiente para coordinar la presencia de los bomberos, quienes atendieron al afectado y posteriormente lo trasladaron hacia un centro asistencial.
Asimismo, los agentes de tránsito notificaron a la Policía Nacional Civil con respecto a este hecho de violencia, por lo que las unidades se trasladaron al lugar para llevar a cabo las diligencias respectivas.
Impacto en el tránsito
Amílcar Montejo, vocero de la PMT, informó que el personal de la institución se encuentra apoyando con la regulación del tránsito en el sector, debido a que se ha visto afectado luego del hecho de violencia ocurrido.
"Posiblemente se realice un cierre vehicular en las próximas horas. Dependemos de las acciones del Ministerio Público que requieran de acuerdo al protocolo establecido", explicó el funcionario.
Doble asesinato en el Campo Marte
El pasado 17 de octubre, el Campo Marte fue escenario de un doble asesinato. A plena luz del día, desconocidos dispararon en repetidas ocasiones dentro del recinto deportivo y las balas alcanzaron al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y al exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro, quienes se encontraban practicando fútbol.
Solórzano Foppa contaba con agentes de la Policía Nacional Civil para su seguridad debido a su trabajo años atrás en la Fiscalía, donde logró la condena de decenas de pandilleros. Sin embargo, los policías no repelieron el ataque, perpetrado por al menos dos sicarios.
En el lugar, las autoridades encontraron 57 casquillos de bala y hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos, tras la liberación por falta de pruebas de los hermanos Choc Toz, señalados inicialmente de cometer el crimen.
El Campo Marte permaneció cerrado por dos días y reabrió sus puertas después de que finalizaron las diligencias.