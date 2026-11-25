Ferromax inauguró su Megaservicio número 116 en Monjas, Jalapa, fortaleciendo la oferta local de materiales para construcción y metalmecánica, así como el abastecimiento para proyectos de vivienda, comercio e infraestructura en la región. Ubicado en Barrio La Ceibita, a 500 metros de los Bomberos Municipales, este nuevo punto de atención acerca productos y servicios a familias, constructores y empresas del municipio, impulsando la actividad comercial de la localidad.
La inauguración contó con la presencia de autoridades locales, empresarios, clientes y miembros de la comunidad. De acuerdo con Silvia de Cáceres, vicepresidenta de Ventas, la apertura en Monjas es resultado del reconocimiento y preferencia de los clientes, lo que consolida a Ferromax como la cadena especializada en hierro y techos más grande del país. "Cada proyecto no es solo una obra, sino una decisión de vida", destacó durante su intervención.
Ferromax cuenta con más de 40 años de trayectoria en la industria, desde su fundación en 1985 bajo el liderazgo del ingeniero Francisco Suriano Siú. La empresa se ha consolidado como referente en la fabricación de productos de acero para construcción y metalmecánica, apostando por la innovación y el desarrollo de portafolios completos de hierro, perfiles, estructuras y cubiertas de techo, todos bajo altos estándares internacionales.
La compañía prioriza el uso de aceros de alta resistencia, con mayores recubrimientos para mayor durabilidad, e incorpora el servicio de fabricación y entrega inmediata a la longitud exacta, sin costo adicional.
Fomentando la especialización de la industria
Ferromax mantiene su compromiso de impactar positivamente y mejorar la calidad de vida en las comunidades donde opera, con una sólida cultura corporativa basada en valores. Su modelo de negocio integra la responsabilidad social empresarial como un factor esencial para reducir el déficit habitacional, reconociendo la vivienda como un pilar para el desarrollo humano y para que los programas de salud y educación sean efectivos.
La empresa genera miles de empleos directos y relacionados, elevando la calidad de vida de sus colaboradores, clientes y la sociedad en general, y dinamiza la economía con su red de más de 250 megaservicios en Centroamérica.
Además, mediante su programa de capacitación, Ferromax ha formado a más de 12 mil clientes en el uso y aplicación de sus productos, reforzando el conocimiento en la industria.
Silvia de Cáceres subrayó que la visión de Ferromax es "seguir invirtiendo en Guatemala", lo que implica seguir creciendo, generando empleos y conquistando nuevos mercados, siempre con el respaldo de la preferencia de sus clientes y el compromiso del equipo.
La satisfacción y recomendación de los clientes son el motor que impulsa a la empresa a seguir invirtiendo y construyendo un legado de calidad en el país, entregando una propuesta de valor que protege familias, proyectos e inversiones con calidad.
El nuevo Megaservicio de Ferromax en Monjas está disponible en Barrio La Ceibita, a la entrada de Monjas, Jalapa, con horario de atención de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.