El Gallo Más Gallo reabrió su histórica tienda en El Trébol, una de las primeras sucursales abiertas por la cadena en Guatemala hace dos décadas. La nueva ubicación, a 350 metros de la anterior, ofrece instalaciones renovadas, mayor espacio de exhibición y parqueo gratuito, mejorando así la experiencia de compra en una de las áreas de mayor movilidad de la ciudad.
La reapertura marca el inicio de la temporada de fin de año e incluye el lanzamiento de la campaña Black Gallo junto con la presentación de cuatro nuevos productos RCA en las categorías de televisión, audio y cocina. Estos estarán disponibles en las 160 tiendas que El Gallo Más Gallo opera en el país y en su tienda en línea.
Jorge Valdéz, gerente de Mercadeo, destacó que la renovación tiene como fin ofrecer un ambiente más iluminado, una mejor exhibición de productos y mayor comodidad para los clientes, especialmente con el nuevo parqueo y facilidades para retirar compras. La tienda, situada en un punto estratégico vinculado a importantes vías urbanas, atiende una zona con más de 800 mil habitantes y un flujo diario aproximado de 170 mil vehículos.
La variedad de productos en la tienda abarca motocicletas, televisores, computadoras, equipos de audio, celulares, línea blanca, muebles y pequeños electrodomésticos.
Descuentos de hasta 60% en Black Gallo
La campaña Black Gallo ofrece más de 1,000 productos en promoción hasta el 30 de noviembre. Incluye descuentos de hasta 60% en motocicletas, televisores, celulares, camas, línea blanca y más. Los clientes pueden optar por financiamiento de hasta 36 meses con tarjeta de crédito y FlexiPagos, accediendo a beneficios como hasta 50% de descuento en la cuota, 0% de enganche y flete gratis. Durante la promoción, los horarios se extienden y las tiendas atienden hasta el último cliente. Además, desde las 2:00 p. m. habrá tardes especiales con ofertas exclusivas por tiempo limitado.
Novedades RCA para el hogar
En el marco del concepto "Mi casa es RCA", la marca presenta un televisor, dos minicomponentes y una estufa a gas diseñados para distintos momentos del hogar. El televisor RCA RC70QL de 70 pulgadas destaca por su tecnología QLED 4K, integración con Roku TV y reproducción de más de mil millones de colores. Los minicomponentes, modelos RCMC720 DJ720 y RCMC480 DJ480, cuentan con iluminación RGB, conectividad inalámbrica y alta potencia. En cocina, la estufa RCA RCCR6033SS de 24 pulgadas fabricada en acero inoxidable incluye cuatro quemadores, encendido eléctrico y horno iluminado.
Estos productos se diseñaron exclusivamente para El Gallo Más Gallo y buscan brindar soluciones prácticas y tecnológicas pensadas en la vida diaria de las familias, según Juan Pablo Molina, director de país de RCA.
Responsabilidad social: campaña "Sueños de Navidad"
Dentro de sus acciones de responsabilidad social, se lanza la campaña "Sueños de Navidad", con la que apoyarán a tres guatemaltecos que enfrentan retos personales, pero mantienen una actitud positiva. Las historias se compartirán por televisión por cable y en las redes sociales de El Gallo Más Gallo, invitando a la comunidad digital a participar a través de comentarios, reacciones y contenido en Facebook (El Gallo Más Gallo Guatemala), Instagram (@elgallomasgallo_gt) y TikTok (@elgallomasgallogt). El apoyo incluirá aportes económicos y electrodomésticos. Esta campaña cierra el año en la plataforma Buenas Acciones, que ya impulsó iniciativas como Mochila de los Sueños, Mi Emprendedora Favorita y LikesConSentido.
La reapertura de la tienda, junto a sus promociones y proyectos sociales, refuerza la presencia de El Gallo Más Gallo en Guatemala, generando empleos directos e indirectos y manteniendo relaciones con proveedores de diversos servicios.