El Ministerio Público (MP) informó que la investigación que motivó los allanamientos y las órdenes de captura giradas el pasado martes en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) permanece bajo reserva judicial. En consecuencia, el ente investigador indicó que no puede proporcionar, por ahora, información adicional sobre el desarrollo del caso ni sobre los hechos concretos que son objeto de investigación, debido a las restricciones establecidas por el juzgado competente.
Por medio de su departamento de comunicación, el MP explicó que la ejecución de las órdenes de aprehensión se lleva a cabo en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). Asimismo, aclaró que estas solicitudes son gestionadas por la Fiscalía y requieren la autorización previa de un juez, conforme a los procedimientos establecidos en la legislación vigente. La institución destacó que este es el mecanismo legal ordinario para llevar a cabo las detenciones en el marco de investigaciones de esta índole.
El MP reveló que aún no existen capturas del caso del COG
Respecto a los resultados de los operativos, el Ministerio Público señaló que, hasta el momento, no ha recibido comunicación de la PNC sobre la captura de alguna persona vinculada con el expediente. Las diligencias efectuadas el martes 24 de noviembre incluyeron ocho allanamientos, entre ellos uno en las instalaciones del COG, situadas en el Palacio de los Deportes, en la zona 5 de la capital. Los procedimientos tenían como objetivo ejecutar siete órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
Previamente, el fiscal general, Gabriel García Luna, había confirmado en entrevista con Emisoras Unidas que la investigación se encuentra bajo reserva de oficio por disposición judicial y que está vinculada con el COG. El expediente gira en torno a posibles delitos de abuso de autoridad que habrían sido cometidos por exintegrantes del comité ejecutivo que estuvo bajo la presidencia de Gerardo René Aguirre Oestmann durante 2022, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas. Los operativos del martes se suman a las diligencias efectuadas el 16 y el 19 de noviembre en las mismas instalaciones, como parte de las acciones para recabar indicios y evidencias.
Debido a la reserva judicial, el MP mantiene limitada la información que puede divulgar sobre el expediente. Entretanto, se prevé que las personas que eventualmente sean detenidas sean trasladadas ante el juez competente para comparecer en su primera declaración. La investigación se desarrolla en un contexto de cambios en la dirigencia del COG, una situación que ha vuelto a poner bajo escrutinio el funcionamiento y la gestión de las instituciones que rigen el deporte olímpico guatemalteco.
*Con información de Juan Carlos Chanta