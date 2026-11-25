Una nueva controversia rodea al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, luego de que el diario británico The Telegraph revelara que habría recibido un lujoso piano de media cola, obsequiado por Chris Martin, vocalista de la reconocida banda Coldplay. El instrumento, cuyo valor se estima en decenas de miles de dólares, habría sido entregado como un regalo personal y no figuraría entre los bienes declarados ante el máximo organismo del fútbol mundial. Según la publicación, el piano llegó durante la pasada primavera a la residencia que Infantino posee en Miami, Estados Unidos.
De acuerdo con la información difundida por el periódico británico, el obsequio estaría relacionado con la participación de Martin en la organización del espectáculo musical realizado durante el descanso de la final del último Mundial de fútbol. La presentación, que contó con artistas de renombre internacional como Madonna, Shakira y Justin Bieber, fue una propuesta impulsada por el propio cantante. Al parecer, el regalo habría sido una muestra de agradecimiento hacia Infantino por permitir la incorporación de este formato de entretenimiento en uno de los encuentros más importantes del calendario futbolístico.
¿Por qué Infantino está en problemas?
Sin embargo, el supuesto obsequio podría representar un problema para el dirigente, debido a las normas de conducta de la FIFA. El artículo 21 de su código establece restricciones para que los directivos acepten regalos, permitiendo únicamente aquellos que tengan un valor simbólico o insignificante. Por sus características y elevado precio, el piano difícilmente entraría dentro de esa excepción. Además, The Telegraph señala que la falta de declaración del instrumento podría generar cuestionamientos relacionados con las obligaciones fiscales de Infantino en Estados Unidos, aunque será necesario conocer más detalles para determinar si existió alguna irregularidad.
La polémica también revive las críticas que generó la inclusión de un espectáculo musical durante el descanso de la final mundialista, una práctica habitual en el fútbol americano, pero poco tradicional en el balompié europeo. La pausa, que normalmente dura 15 minutos, tuvo que ampliarse a 30 para permitir el desarrollo de la presentación. Por otra parte, no es la primera ocasión en que Chris Martin regala un piano: anteriormente ha obsequiado instrumentos a artistas como Riopy y Kim Seok-jin, integrante de BTS, así como a una escuela primaria de Gloucester, Inglaterra, que perdió sus instrumentos a causa de una inundación.