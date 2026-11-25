Una mujer resultó herida como consecuencia de un ataque armado que se registró en horas de la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre, en la colonia 4 de Febrero, zona 7 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento a este caso.
Los Bomberos Voluntarios fueron alertados sobre el incidente y destacaron elementos de la 49 Compañía al lugar. A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a una persona que presentaba heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Tras brindarle atención prehospitalaria y estabilizarla, la paciente fue trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
La víctima no pudo ser identificada, solo se determinó que tiene aproximadamente 35 años.
Las fuerzas de seguridad acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes e iniciar con las averiguaciones del caso.