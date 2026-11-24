Jennifer Barreto de Puerto Rico se coronó como Miss Universo 2026, luego de destacar entre las candidatas que participaron en una de las competencias de belleza más esperadas del año. Su triunfo desató la emoción durante la gran final, celebrada en San Juan, Puerto Rico, donde las participantes demostraron su elegancia, seguridad y preparación.
La nueva soberana recibió la preciada corona tras superar las diferentes etapas de la competencia, convirtiéndose en la protagonista de una noche inolvidable. Su nombre quedará marcado en la historia del certamen, mientras comienza una nueva etapa como representante de Miss Universo.
La gala arrancó con un espectacular opening que llenó de energía el escenario. Una a una, las candidatas realizaron su primera aparición, presentándose ante el público y mostrando el orgullo de representar a sus respectivos países.
Posteriormente, llegó uno de los momentos más esperados: el anuncio del Top 30 de Miss Universo 2026. Las seleccionadas continuaron en la competencia y desfilaron en traje de baño, demostrando seguridad, confianza y desenvolvimiento sobre la pasarela.
Más de la final del Miss Universo
La emoción aumentó cuando se dieron a conocer las 12 semifinalistas, quienes avanzaron a la siguiente etapa del certamen. El escenario volvió a llenarse de glamour durante el desfile en vestidos de gala. Las participantes lucieron impresionantes diseños, caracterizados por sus detalles, brillos y elegancia, mientras buscaban asegurar un lugar entre las últimas finalistas.
Uno de los momentos de mayor tensión llegó con la ronda de preguntas, en la que las finalistas tuvieron la oportunidad de demostrar su inteligencia, capacidad de comunicación y seguridad frente al jurado. Cada respuesta fue determinante para la elección de la nueva reina, aumentando la expectativa entre los asistentes y millones de seguidores del certamen.
Finalmente, llegó el instante más esperado de la noche: el anuncio de la ganadora de Miss Universo 2026. Jennnifer escuchó su nombre como la nueva soberana del certamen, protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la velada.
Con esta victoria, la representante Puerto Rico inicia su reinado, durante el cual tendrá la oportunidad de impulsar diferentes causas sociales, participar en actividades internacionales e inspirar a nuevas generaciones.