Con 117 votos a favor, el Congreso de la República aprobó la madrugada de este miércoles, 25 de noviembre, el Decreto 32-2026, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2027, el cual asciende a Q172 mil 420.9 millones.
La propuesta presentada por el Ejecutivo contenía un techo de preliminar de Q192 mil 045.1 millones, superando el planteado para el año en curso, y priorizando la inversión social y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia. En tanto, la avalada por el pleno se encuentra al menos Q20 mil millones por debajo de lo sugerido por la cartera de Finanzas.
El dictamen relacionado con la iniciativa que contenía las cuentas públicas para el próximo ejercicio fiscal fue emitido el martes 24 de noviembre. Según lo reveló el diputado Álvaro Arzú Escobar, la Comisión de Finanzas fue convocada de último momento y realizó una reunión de forma virtual para conocer los últimos detalles de la propuesta.
El parlamentario aseguró que con esa actuación se incumplieron los requisitos de la Ley Orgánica del Legislativo y, a pesar de ello, se avaló por mayoría el referido dictamen. Personalmente, mencionó que votó en contra por considerar que no se había dado a conocer como se debería el contenido completo.
El Legislativo le dio seguimiento al tema durante la 62ª ordinaria adicional, la cual dio inicio aproximadamente a las 14:30 horas de ayer y se extendió por más de 15 horas, concluyendo hasta la madrugada de este miércoles.
Cabe señalar que el tema del presupuesto nacional no fue incluido en la agenda para esta plenaria, pues cuando los jefes de bloque se reunieron a inicios de la presente semana todavía no existía el dictamen respectivo y, por lo tanto, no se había tomado en cuenta para la sesión. Sin embargo, fue presentada una moción para modificar el orden del día y entrar a conocer el proyecto, que finalmente fue aprobado de urgencia nacional y con más de 20 enmiendas.
Discusión en el pleno
Durante la sesión, Raíces indicó que la nueva propuesta contempla una reducción en los recursos destinados a salud, educación y ambiente en comparación con el presupuesto vigente de 2026, distribuidos de la siguiente manera: Q479 millones menos para el Ministerio de Educación; Q33 millones menos para el Ministerio de Salud y Q112 millones menos para el Ministerio de Ambiente.
La bancada añadió que el incremento de Q7 mil millones en los recursos destinados a los CODEDES y las ONG. será utilizado para financiar campañas electorales de diputados y alcaldes.
"Este aumento, previo al año electoral, será utilizado para financiar las campañas políticas de diputados y alcaldes.", denunció el grupo legislativo.
Al respecto, la diputada Mercedes Monzón, indicó que las municipalidades de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE y CABAL fueron las únicas que recibirán fondos extraordinarios de CODEDES.
Como parte del proceso de seguimiento de la propuesta, se aprobó una enmienda para la inversión prioritaria en agua, saneamiento y desarrollo social con un aporte extraordinario a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo de Q7,046 millones.
Contenido del presupuesto
Entre las asignaciones incluidas en el decreto aprobado por el Congreso se incluyen:
- Presidencia de la República - Q254,073,497
- Ministerio de Educación (Mineduc) - Q26,137,454,219 millones
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) - Q16,482,839,007 millones.
- Ministerio de Gobernación (Mingob) - Q9,753,425,600 millones
- Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) - Q5,919,189,881 millones
- Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef) - Q5,458,744,682 millones
- Ministerio de Desarrollo Social (Mides) - Q2,950,350,097 millones
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) - Q2,192,769,200 millones
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab)- Q2,637,485,026 millones
- Ministerio de Finanzas - Q507,216,950 millones
- Ministerio de Economía (Mineco) - Q621,802,217 millones
- Ministerio de Relaciones Exteriores - Q1,075,000,000 millones
- Ministerio de Energía y Minas - Q150,275,988 millones
- Ministerio de Cultura y Deportes - !1,92,918,897 millones
- Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales - Q244,191,773 millones
- Secretarias y otras Dependencias del Ejecutivo - Q2,141,732,772
- Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro - Q73,800,367,08
Proyecto presentado por el Ejecutivo
El Gobierno de Guatemala presentó el pasado 2 de septiembre el proyecto del Presupuesto General 2027, con un techo preliminar que asciende a 192 mil 045.1 millones de quetzales, superando el planteado para el año en curso, y que prioriza la inversión social y el fortalecimiento de la seguridad y la justicia.
En esa ocasión, el presidente Bernardo Arévalo detalló que el presupuesto se trata de una herramienta fundamental para la tarea del Ejecutivo de promover el desarrollo mediante inversión social, la mejora de los servicios y la modernización del Estado.
Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, destacó que los presupuestos constituyen la herramienta más importante para la consolidación de la democracia, así como lograr el desarrollo de todos los ciudadanos.
Enfatizó que la propuesta es robusta y busca impactar principalmente en aspectos de salud, educación, vivienda, seguridad y protección social.
El funcionario aseguró que las asignaciones están empujado el crecimiento del tamaño del presupuesto y, de alguna manera, el crecimiento del déficit.
También compartió que la propuesta presentada para las cuentas del ejercicio fiscal 2027 se basa en 12 principales propósitos, entre estos: destinar más del 46% del total a la inversión social, garantizar las pensiones y otras prestaciones para la asistencia y protección social y aumentar la inversión pública.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*