El futbolista inglés Raheem Sterling, fue condenado a un año de prisión suspendida por los delitos de conducción temeraria y posesión de óxido nitroso. A esta sanción se le sumaron otros dos meses de prisión, también suspendidos, por negarse a proporcionar una muestra de aliento. La sentencia establece un periodo de suspensión de 18 meses, por lo que el jugador no tendrá que ingresar en prisión siempre que no vuelva a cometer una infracción durante ese tiempo. Además, deberá cumplir 100 horas de trabajo comunitario y permanecerá dos años sin licencia de conducir.
Los hechos se remontan al pasado 28 de mayo, cuando Sterling sufrió un accidente mientras conducía su Lamborghini. De acuerdo con lo expuesto durante el proceso judicial celebrado en Basingstoke, varios testigos alertaron a las autoridades por su aparente estado al volante. Tras la intervención policial, el futbolista fue detenido y posteriormente encontrado en el asiento del pasajero, donde los agentes localizaron varios recipientes de óxido nitroso y un globo utilizado para inhalar la sustancia, conocida popularmente como 'gas de la risa'. En Inglaterra, la posesión de esta droga está penalizada desde 2023.
La actualidad de Raheem Sterling
Durante el procedimiento, el atacante de 31 años reconoció su responsabilidad y se declaró culpable de los cargos relacionados con la conducción peligrosa, la posesión de drogas y la imposibilidad de proporcionar una muestra de aliento. Sterling también admitió tener problemas con el consumo de óxido nitroso, una situación que añade preocupación a un episodio que ha vuelto a colocar su vida fuera de los terrenos de juego en el centro de la atención pública.
En el plano deportivo, el panorama del inglés tampoco atraviesa su mejor momento. Sterling se encuentra sin equipo después de su paso por el Feyenoord, donde permaneció durante seis meses la temporada pasada. Su última aparición oficial fue el 17 de mayo, en la victoria por 0-2 frente al PEC Zwolle.
Además, lleva varios años fuera de los planes de la selección inglesa, con la que disputó su último encuentro el 26 de septiembre de 2022, cuando participó durante 66 minutos en el empate 3-3 ante Alemania por la UEFA Nations League. Así, el exjugador de clubes como Manchester City, Chelsea y Arsenal afronta un complicado momento personal y profesional, marcado ahora por las consecuencias judiciales de sus acciones.