Un video que circula en redes sociales ha generado indignación al mostrar el momento en que el piloto de un bus agrede brutalmente a un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa, durante un incidente ocurrido en plena vía pública.
En las imágenes se observa que el conductor y el agente mantienen una conversación; sin embargo, en cuestión de segundos, la situación se torna violenta. Repentinamente, el piloto lanza un puñetazo contra el trabajador municipal, quien queda desorientado por el impacto.
Lejos de detenerse, el conductor se abalanza sobre el agente, lo derriba y continúa golpeándolo mientras permanece en el suelo. La agresión queda registrada en el video, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.
PMT de San Miguel Petapa se pronuncia
Tras la difusión de las imágenes, la PMT de San Miguel Petapa se pronunció sobre lo ocurrido y explicó que el incidente comenzó cuando el agente le solicitó al piloto que moviera el autobús, debido a que estaba obstaculizando una de las vías alternas habilitadas por los trabajos que se realizan en el sector.
De acuerdo con la institución, el conductor reaccionó de manera violenta, tanto verbal como físicamente, ante la indicación del agente.
Ninguna inconformidad justifica la violencia. Los agentes de tránsito merecen respeto mientras cumplen con sus funciones y toda infracción debe ser sancionada conforme a la ley", enfatizó la institución.
La PMT informó que, tras lo sucedido, se impuso la sanción correspondiente y se procedió a consignar la licencia de conducir del piloto por faltarle el respeto a la autoridad de tránsito.
Según la Ley y el Reglamento de Tránsito de Guatemala, faltar el respeto, ofender, insultar o agredir a una autoridad de tránsito conlleva una multa administrativa de Q1,000.