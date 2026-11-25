Las fuerzas de seguridad reportaron este miércoles, 25 de noviembre, la captura de un hombre señalado del delito de violación con circunstancias especiales de agravación. El operativo se llevó a cabo en el departamento de Escuintla.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), el individuo de 28 años fue ubicado en la entrada al municipio de San Vicente Pacaya, en seguimiento de investigaciones en curso. Al ser identificado, se determinó que en julio pasado también había sido detenido por el mismo delito.
El sindicado se encontraba ligado a proceso penal, pero permanecía en libertad debido a que gozaba de medidas sustitutivas, incluido el arresto domiciliario. Permanecía bajo control telemático, mediante el uso de un brazalete electrónico.
Las autoridades reportaron la aprehensión del individuo por cargos similares, por lo que deberá enfrentar nuevamente el proceso correspondiente ante las instancias judiciales correspondientes.