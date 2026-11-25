A más de un año de su fallecimiento, el papa Francisco vuelve a generar atención mundial tras la publicación de su diario personal, un documento que expone algunas de sus experiencias espirituales más impactantes, temores, crisis de fe y reflexiones durante más de tres décadas.
Entre las revelaciones que más han llamado la atención figura el relato de tres ocasiones en las que el pontífice aseguró haber visto a un demonio. Los episodios quedaron registrados en una anotación del 24 de enero de 2021.
Jorge Mario Bergoglio recordó que uno de esos encuentros ocurrió mientras regresaba en automóvil a su casa, cuando todavía ejercía su labor religiosa en Argentina. En otra ocasión, durante una misa en una capilla carmelita, aseguró haber visto unos ojos de fuego. El tercer episodio ocurrió en Roma, después de su polémico viaje a Chile en 2018, cuando afirmó haber escuchado una voz cuya ronquera aseguró que nunca pudo olvidar.
El diario también recoge una experiencia registrada en junio de 2018, cuando Francisco escribió que había visto la entrada del infierno mientras se preparaba para dormir. Según su relato, quedó aterrorizado y recurrió al rosario como instrumento de protección.
Una crisis espiritual y sus temores
Los escritos también revelan una profunda crisis espiritual que atravesó entre 2021 y finales de 2022. Durante ese periodo experimentó agotamiento, desolación y cuestionamientos sobre su manera de ejercer la autoridad dentro de la Iglesia católica.
Entre sus mayores temores estaba convertirse en una persona autosuficiente, convencida de que podía resolver todos los problemas por sí misma. También reconoció defectos personales como la soberbia, la envidia y el exceso de confianza.
Su arrepentimiento por los casos de abuso en Chile
Otro pasaje aborda su polémica visita a Chile en 2018, cuando recibió críticas por defender al obispo Juan Barros, señalado por presuntamente encubrir los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima.
Me costó admitir lo que pasó en Chile; no creía que fuera tan grave", escribió Francisco al recordar que inicialmente no dimensionó la gravedad de las denuncias.
El diario fue recopilado por el cardenal Víctor Manuel Fernández y reúne anotaciones realizadas entre diciembre de 1992 y agosto de 2024. Su publicación contó con el respaldo del papa León XIV.
La última anotación, fechada el 18 de agosto de 2024, contiene una petición: "Pido a la Virgen que me cuide y me ayude". Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a los 88 años.